«Красиво у нас не получается»: застройщик отказался от идеи построить парк в центре Новосибирска

Сегодня, 17 мая, в мэрии состоялось заседание комиссии по подготовке правил землепользования и застройки — она не смогла решить, можно ли строить парк вместо парковок в пойме 1-й Ельцовки.

Ранее проблему обсуждали в общественном совете и также не смогли прийти к единогласному решению. Она состоит, главным образом, в размещении парковок для новостроек, которые уже строят в этом месте: по изначальному проекту 162 машино-места размещались на нижнем уровне участка, где и запроектирована центральная зона парка, — этот участок уже «отрезан» от территории будущего ЖК.



К заседанию комиссии компания предложила альтернативный вариант: оставить парковки там, где они предлагались изначально, то есть фактически на соседнем участке, а потом найти для машин новую землю.

«Мы сейчас оставляем парковки там, где получено разрешение на строительство, и у меня появляется лаг во времени, чтобы сохранить этот парк в пойме. Решений вопроса много, можно купить гаражи и присоединить к общедолевой собственности — это одно из решений», — пояснил директор застройщика, компании «Ельцовский парк» (входит в ГК «Химметалл»), Евгений Гаврилов.

«Чтобы УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции. — Прим. ред.) перенести действие разрешения [на строительство] с большого участка на маленький, мы и принимаем решение. Если не примем, оснований переносить разрешение нет», — добавил председатель комиссии Виталий Столбов.

Концепция не понравилась части членов комиссии.

«Если вы найдёте места для парковок — вы здесь делаете сквер. Не найдёте — делаете парковки, как они запроектированы, так? Звучит очень криминально», — охарактеризовал предложение депутат горсовета Вячеслав Илюхин.



Начальник отдела архитектуры Калининского района Владимир Юферев также выступил против, объяснив своё решение тем, что «жизнь показывает, что красивые идеи у нас почему-то не получаются». Другие члены комиссии также заметили, что у города не будет возможности проконтролировать, обеспечит ли застройщик дома необходимым количеством парковок и построит ли парк.

К единому мнению комиссия прийти не смогла: 6 проголосовали за, 8 — против, ещё 8 воздержались. Вопрос предложили вынести на рассмотрение комиссии по градостроительству Совета депутатов, назначенной на 20 мая, попросив застройщика представить хотя бы примерный план по парковкам. Евгений Гаврилов заявил, что не будет ждать её решения, откажется от проекта парка и добавит в проект жилого комплекса ещё два дома.

«Они могут рассматривать как угодно, — заявил он. — Сейчас, я думаю, в ближайшие две недели, мы проект переформатируем. Парковая зона там, безусловно, останется, будут и парковки, но дополнительно будут квадратные метры, иначе очень сложно эксплуатировать такой большой земельный участок. И всё войдёт в общедолевую собственность в закрытом комплексе».

