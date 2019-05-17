«Гранта» теперь джип: АВТОВАЗ выпустил проходимую «Ладу Гранту» с внедорожным клиренсом

С дорожным просветом 18,3 см и защитой машина может штурмовать грязь

LADA Granta Cross с увеличенным клиренсом стала более проходимой
LADA Granta Cross с увеличенным клиренсом стала более проходимой


АВТОВАЗ начал отгружать дилерам свою новую модель — универсал повышенной проходимости LADA Granta Cross. Автомобиль выпускается на основе обычного универсала: у него увеличен клиренс и установлена пластиковая защита арок и порогов. 


«Аналогично LADA Vesta и Xray у новой Granta Cross по технической части — дорожный просвет выше, по подвеске изменения. Декоративные изменения — молдинги на дверях, на порогах, то есть она уже по-другому будет смотреться», — говорит Илья Золотухин, руководитель отдела продаж новосибирского дилерского центра «Азия Авто».


Клиренс Cross-версии достигает 18,3 сантиметра. При этом у стандартной «Гранты» — всего 16 сантиметров. Настройки подвески претерпели изменения с учётом повысившегося центра тяжести машины. Granta Cross комплектуется шинами размерности 195/55 и 15-дюймовыми колесными дисками. Мотор — 1,6-литровый мощностью 87 или 106 л.с. Можно выбрать механическую или автоматическую коробку передач.


Цены на модель будет несколько выше: стандартный универсал LADA Granta в богатой комплектации Luxe стоит 579 800 рублей, а Cross-версия оценивается в 618 900 рублей. 


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