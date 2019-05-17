Видео: из-под земли на Затулинке забил фонтан с горячей водой

Это уже второй случай в Кировском районе за неделю

Сейчас на месте работают спецтехника и бригада из 5 человек
Сейчас на месте работают спецтехника и бригада из 5 человек


Сегодня, 17 мая, в Новосибирске на Затулинском жилмассиве прорвало теплотрассу — из-под земли забил фонтан с горячей водой. 


Инцидент случился возле домов № 14/6 и 14/4 на улице Петухова в Кировском районе.


«Залито две улицы, воды чуть ниже колена. Поднялся асфальт из-за падения воды. Даже крышку люка поднимало от напора», — сообщила читательница НГС Светлана Шарандина.


Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, авария случилась во время теплоиспытаний. Сейчас на месте работают спецтехника и бригада из 5 человек. 


Фонтан с горячей водой затопил улицу 


«В 13:30 образовался дефект на ответвлении от магистрального трубопровода диаметром 250 мм с выходом воды на поверхность. Температура воды во время испытаний не превышает 40 градусов. В 13:50 теплоэнергетики оперативно локализовали и отключили повреждённый участок <...>. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе СГК.


На этой неделе это уже второй прорыв, который происходит из-за гидравлических испытаний: два дня назад, 15 мая, возле дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64 в Кировском районе Новосибирска из-под земли забил фонтан с горячей водой

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