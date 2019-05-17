В Новосибирске вынесли приговор налётчику, которого искали 19 лет

Он участвовал в нападениях на ЛВЗ и меховой салон, а попался полиции, когда пошёл менять паспорт

Скрывавшийся от полиции 19 лет сибиряк получил срок в колонии строгого режима — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над налётчиком, который больше 19 лет был в розыске и попался полиции, когда пошёл менять паспорт.







Три разбойных нападения, за которые 46-летний новосибирец оказался на скамье подсудимых, случились ещё в 1997–1998 годах, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.







Она уточнила, что в двух случаях подсудимый был информатором, а исполнителями — его знакомые, которым он передавал подробные данные об объектах, на которые можно напасть.





Как следует из материалов дела, в итоге вооружённой компании налётчиков удалось похитить около 45 миллионов неденоминированных рублей (после деноминации 1998 года — 45 тысяч. — Прим. ред.) с территории ЗАО «Сибирский бальзам». Также сообщники посреди ночи напали на частный дом на улице Арзамасской в Первомайском районе, в котором жила состоятельная семья, занимающаяся автобизнесом. Налётчики ударили хозяина по лицу обрезом охотничьего ружья, зашли в дом и потребовали отдать им деньги и золото. После один из сообщников бил хозяина и пытался вставить ему в рот дуло ружья, а другой приставил нож к шее его супруги. Но когда нападавшие стали искать деньги и украшения, хозяин выбежал на улицу и позвал на помощь. В итоге сообщники убежали, успев похитить только распылитель «УДАР», передали в прокуратуре Железнодорожного района.





По её данным, в третьем случае подсудимый сам выступил в качестве налётчика — он вместе с сообщником напал на меховой салон на проспекте Димитрова, 17. Как уточнила Ася Овчинникова, подсудимый прострелил охраннику щёку, а сообщник в это время стал угрожать ножом работнице салона. Но после того как сотрудник охраны достал табельное оружие, подсудимый испугался и убежал. Второму участнику нападения скрыться не удалось.





Как рассказала гособвинитель, сбежавший новосибирец был в розыске больше 19 лет. Полиции он попался в декабре 2017 года когда пошёл менять паспорт. Задержанного поместили под стражу — приговора суда он ждал в СИЗО.





По словам помощника прокурора, в суде сибиряк полностью признал свою вину и раскаялся, но показания давать отказался.





В четверг, 16 мая, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес по этому делу обвинительный приговор. Подсудимый получил 7 лет 6 месяцев строгого режима за разбой (ч. 3. 162 УК РФ) и соучастие в нём (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 162 УК РФ).





Несколько месяцев назад в Новосибирске завершился суд ещё по одному давнему уголовному делу: 10 лет колонии строгого режима получил Алексеей Степанов, который в 2005 году устроил стрельбу по компании возле бара в Первомайском сквере.