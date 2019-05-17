Первая атака: новосибирцы оказались в реанимации из-за укусов клещей

Укусы были не только в районах области, но и в черте Новосибирска

Среди пострадавших от укусов новосибирцев — дачники из Первомайского и Советского районов
Среди пострадавших от укусов новосибирцев — дачники из Первомайского и Советского районов


Несколько новосибирцев оказались в больницах с клещевым энцефалитом и боррелиозом после майских выходных.


Врачи регистрируют первые случаи клещевого энцефалита и боррелиоза в мае 2019 года — сейчас известно около 6–7 подтверждённых диагнозов у взрослых новосибирцев, рассказала сегодня корреспонденту НГС главный инфекционист региона главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.


«Уже пошёл [сезон] с майских выходных, именно с 9-майских выходных. (М.М.: В каком состоянии пациенты?) В разном: есть тяжёлые, есть в реанимации», — сообщила инфекционист.


Она добавила, что укусы, из-за которых новосибирцы оказались в больницах, были не только в районах Новосибирской области, но и в частности в Первомайском и Советском районах города, где люди отдыхают на дачах.


Новосибирскую область признали одной из самых опасных территорий по клещевым инфекциям — в апреле 2019 года и министр здравоохранения региона Константин Хальзов назвал количество укусов «беспрецедентным». НГС выяснил, почему этой весной так много клещей, какой способ защититься от них — лучший и какие экстренные меры можно принять, если после шашлыков в лесу на компанию напали клещи. 

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