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usd 64.56
eur 72.37
Бизнес

В Новосибирске закрывается последний магазин федеральной сети спорттоваров

«Спортугалия» на Нарымской работает последние дни

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В магазине идет последняя распродажа

Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирский магазин сети «Спортугалия» закроется уже в ближайший понедельник, 20 мая. Это последний в стране магазин торговой сети.

«Спортугалия» на Нарымской (находится в здании на Линейной, 27, которая выходит одним из фасадов на Нарымскую) начала работать в 2007 году. Это был магазин федеральной сети, которая принадлежала столичной компании «Гирвас». В Сибири у «Спортугалии» было четыре торговые точки — кроме Новосибирска они работали в Красноярске, Кемерово и Барнауле.

Почти все товары уже представлены единственным размером

Фото: Стас Соколов / НГС

Последние товары отдают со скидкой

Фото: Стас Соколов / НГС

Как рассказала директор новосибирского магазина Елена Шарпатая, «Гирвас» принял решение полностью свернуть торговую сеть, сосредоточившись на торговле онлайн. Магазин в Новосибирске был последним, все остальные закрылись ещё раньше.

«Все товары, которые у нас останутся к моменту закрытия, можно будет купить и позже, но уже в онлайн-магазине», — сообщила Елена Шарпатая.

Магазин работает здесь с 2007 года

Фото: Стас Соколов / НГС

Распродажи в «Спортугалии» шли с начала года. Сейчас в торговом зале пусто: оставшийся товар расставлен по краям помещения. Более или менее полно представлены разве что пластиковые лыжи. Взрослых велосипедов нет вовсе, остались только детские, а немногочисленные вещи нередко представлены только одним размером.

«Спортугалия» — не первая спортивная сеть, которая покинула рынок Новосибирска в этом году. В январе в городе закрылся единственный магазин сети «Чемпион».

Стас Соколов 
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Стас Соколов

ТЕГИ

СпортугалияНарымскаямагазин спортивных товаров

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КОММЕНТАРИИ (5)

С левого берега
17 май 2019 в 14:35

Жду Декатлон и сожалею что закрылась сеть Интерспорт. Спортмастер со своими наполовину или полностью синтетическими товарами когда они должны быть из натуральных материалов надоел.

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Красный_Буй
17 май 2019 в 14:29

Федеральная сеть))). Я вас умоляю. Что за мода продать франшизу 3 магазинам и кричать мы крупная торговая сеть.

Изя
17 май 2019 в 14:49

Спортмастер со своим ... убил всех