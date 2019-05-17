В Новосибирске закрывается последний магазин федеральной сети спорттоваров

«Спортугалия» на Нарымской (находится в здании на Линейной, 27, которая выходит одним из фасадов на Нарымскую) начала работать в 2007 году. Это был магазин федеральной сети, которая принадлежала столичной компании «Гирвас». В Сибири у «Спортугалии» было четыре торговые точки — кроме Новосибирска они работали в Красноярске, Кемерово и Барнауле.

Новосибирский магазин сети «Спортугалия» закроется уже в ближайший понедельник, 20 мая. Это последний в стране магазин торговой сети.

Как рассказала директор новосибирского магазина Елена Шарпатая, «Гирвас» принял решение полностью свернуть торговую сеть, сосредоточившись на торговле онлайн. Магазин в Новосибирске был последним, все остальные закрылись ещё раньше.

«Все товары, которые у нас останутся к моменту закрытия, можно будет купить и позже, но уже в онлайн-магазине», — сообщила Елена Шарпатая.

Распродажи в «Спортугалии» шли с начала года. Сейчас в торговом зале пусто: оставшийся товар расставлен по краям помещения. Более или менее полно представлены разве что пластиковые лыжи. Взрослых велосипедов нет вовсе, остались только детские, а немногочисленные вещи нередко представлены только одним размером.



«Спортугалия» — не первая спортивная сеть, которая покинула рынок Новосибирска в этом году. В январе в городе закрылся единственный магазин сети «Чемпион».

