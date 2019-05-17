На «Родниках» построят две новые дороги

До конца года в Новосибирске построят две новые дороги в Калининском районе — по улице Мясниковой и через железнодорожный переезд до улицы Гребенщикова.

Как пояснил сегодня мэр Анатолий Локоть, городской бюджет получил дополнительно 160 миллионов рублей — часть этой суммы и пойдёт на новое строительство.

«Дополнительно выделено 160 миллионов для начала строительства в этом году ещё 4 объектов. [В том числе] <...> дорога по Фадеева и соединение через ж/д переезд с Гребенщикова. <...> Разработан проект, получено финансирование, приступаем к работам. Здесь же, в Калининском районе, начинаем строить дорогу по Мясниковой до Гребенщикова. Участочек небольшой, но очень важный. Тогда объезд станет короче», — сказал он.