На «Родниках» построят две новые дороги

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Мэр Анатолий Локоть надеется, что это поможет избавить микрорайон от пробок
По Фадеева (на фото) можно будет добраться до Гребенщикова по нормальной дороге через железнодорожный переезд
До конца года в Новосибирске построят две новые дороги в Калининском районе — по улице Мясниковой и через железнодорожный переезд до улицы Гребенщикова.
Как пояснил сегодня мэр Анатолий Локоть, городской бюджет получил дополнительно 160 миллионов рублей — часть этой суммы и пойдёт на новое строительство.
«Дополнительно выделено 160 миллионов для начала строительства в этом году ещё 4 объектов. [В том числе] <...> дорога по Фадеева и соединение через ж/д переезд с Гребенщикова. <...> Разработан проект, получено финансирование, приступаем к работам. Здесь же, в Калининском районе, начинаем строить дорогу по Мясниковой до Гребенщикова. Участочек небольшой, но очень важный. Тогда объезд станет короче», — сказал он.
Жители «Родников» регулярно жалуются на серьёзные пробки в часы пик. В прошлом декабре местные жители начали заваливать мэрию жалобами с требованием исправить ситуацию. В прошлом году открылась вторая очередь дублёра улицы Богдана Хмельницкого — улица Георгия Колонды, но дорожная ситуация здесь улучшилась далеко не сразу.
Дмитрий Здорников
Фото Дмитрия Косенко