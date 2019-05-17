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Дороги и транспорт

На «Родниках» построят две новые дороги

Мэр Анатолий Локоть надеется, что это поможет избавить микрорайон от пробок

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По Фадеева (на фото) можно будет добраться до Гребенщикова по нормальной дороге через железнодорожный переезд

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

До конца года в Новосибирске построят две новые дороги в Калининском районе — по улице Мясниковой и через железнодорожный переезд до улицы Гребенщикова. 

Как пояснил сегодня мэр Анатолий Локоть, городской бюджет получил дополнительно 160 миллионов рублей — часть этой суммы и пойдёт на новое строительство.

«Дополнительно выделено 160 миллионов для начала строительства в этом году ещё 4 объектов. [В том числе] <...> дорога по Фадеева и соединение через ж/д переезд с Гребенщикова. <...> Разработан проект, получено финансирование, приступаем к работам. Здесь же, в Калининском районе, начинаем строить дорогу по Мясниковой до Гребенщикова. Участочек небольшой, но очень важный. Тогда объезд станет короче», — сказал он.

Жители «Родников» регулярно жалуются на серьёзные пробки в часы пик. В прошлом декабре местные жители начали заваливать мэрию жалобами с требованием исправить ситуацию. В прошлом году открылась вторая очередь дублёра улицы Богдана Хмельницкого — улица Георгия Колонды, но дорожная ситуация здесь улучшилась далеко не сразу

Дмитрий Здорников
Фото Дмитрия Косенко

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ТЕГИ

строительство дорогКалининский районмикрорайон «Родники»

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КОММЕНТАРИИ (4)

Локоть
17 май 2019 в 13:20

Всегда читаю комментарии. Пишите Ваши предложения.

невредный
17 май 2019 в 13:18

да да, и трамвай, скоростной...))))

Упс!
17 май 2019 в 13:17

А карту новых дорог нарисовать? Слабо, а, корреспонденты?