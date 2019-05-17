В Ленинском районе загорелся частный сектор

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Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
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Очевидцы сообщают, что горят два дома
Пожар случился после 12 часов дня
В Ленинском районе Новосибирска на улице Осипенко загорелись дома в частном секторе
Мы рассказываем подробности в онлайн-репортаже.
Елена Громкова
Фото читателя НГС