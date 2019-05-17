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  • 6 мая 2019

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usd 64.56
eur 72.37
Происшествия

В Ленинском районе загорелся частный сектор

Очевидцы сообщают, что горят два дома

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Пожар случился после 12 часов дня

Фото: читатель НГС

В Ленинском районе Новосибирска на улице Осипенко загорелись дома в частном секторе

Мы рассказываем подробности в онлайн-репортаже.

Елена Громкова
Фото читателя НГС

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Елена Громкова

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