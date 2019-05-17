Новосибирский мастер делает миниатюрные гаражи за 300 тысяч

На создание сложных работ у мастера уходит в среднем один год

Такой гараж мастер Сергей Буйнов оценил в несколько сотен тысяч рублей





Новосибирец Сергей Буйнов делает необычные миниатюры стоимостью в сотни тысяч рублей. Мастер воссоздаёт гаражи с мотоциклами и автомобилями и сюжеты с животными и людьми.





Буйнов рассказал корреспонденту НГС, сколько времени и сил у него уходит на хобби, и за сколько он готов продать свою самую сложную работу.







«Это моё хобби где-то 4–5 лет. Вообще, я менеджер активных продаж. <…> Хотелось бы, чтобы это [создание миниатюр] было основной работой, но затраченное время и усилия, которые потрачены на миниатюры, они по этой цене не продаются. Нужен только выход на площадку на Запад», — рассказал Сергей Буйнов.











Его работы стоят от 6000 до 300 000 рублей в зависимости от сложности — эти цены преимущественно ниже, чем произведения европейских миниатюристов.







«Там (в Германии. — Прим. ред.) цена совсем другая. Просто я заходил в несколько магазинов и спрашивал. Цены — восемь, десять, двенадцать тысяч евро [на большие работы]. Причём, если я беру фигуру и сам расписываю, то там впечатление, что штамповка какая-то, покрашенная промышленным методом», — добавляет мастер.











Самая дорогая работа Сергея Буйнова — «Байкерский гараж».







«Он занимает площадь 400 на 500 миллиметров. Полностью вся ручная работа. Там везде горит свет, камин, встроена музыка. Достаточно функциональный. У меня просто друзья-байкеры есть. Фотографировал и по аналогии с их гаража примерно сделал. Пока ещё не продал работу. Но дело в том, что заявка поступила. У меня тут знакомый сказал: "Где ты раньше был, у меня директор то ли "Газпрома", то ли какой [другой компании]. У него день рождения был, мы искали подарок, найти не могли. А у него байк в гараже стоит. Он, правда, на нём не ездит, но любит". На следующий год у него тоже день рождения будет. В принципе такие большие работы, они предназначены для людей, которым нечего купить, у них все есть», — рассказал мастер.





На создание гаража у Буйнова ушёл примерно год. По его словам, за границей за него бы заплатили не менее 10 тысяч евро.







«Там всё сложно. Допустим, на один офисный стульчик ушла неделя. Делается всё из подручного материала, не китайский ширпотреб, который можно купить 1:12 и поставить туда. У меня есть миниатюры и 1:43, 1:24, 1:18», — объяснил Сергей Буйнов.







Основные темы, за которые берется мастер, — это гаражи с мотоциклами и автомобилями, сюжеты из природы и простые люди.











«В основном индустрия развита в направлении милитаризм. В основном тема — война. Я изначально отказался от войны, потому что не приемлю это. Поэтому делаю гражданские сюжеты. И иногда делаю из военной фигурки людей: убирается пилотка, спиливается, делаются волосы», — добавляет мастер.





Другой мастер, новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин недавно подготовил особое изделие ко Дню Победы. Мастер нарисовал скульптуру Воина-освободителя на срезе рисового зернышка.