17 мая пятница
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 64.56
eur 72.37
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 64.56
eur 72.37
Криминал

Сибирячка забрала из банкомата забытые деньги и попала под уголовное дело

В своём поступке она уже раскаялась

Поделиться

6 995
36 Обсудить

Все новости

Все новости

Суд прекратил уголовное дело 59-летней сибирячки, которая украла забытые в банкомате деньги

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске завершился суд над пенсионеркой, которая забрала себе деньги, забытые другой сибирячкой в лотке банкомата.

Об этом корреспонденту НГС сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Согласно материалам уголовного дела, утром 13 марта 2019 года 59-летняя подсудимая пришла в отделение Сбербанка на улице Лейтенанта Амосова, 77 в Пашино и встала в очередь к банкомату. В это время деньги снимала незнакомая женщина. После она забрала карту из банкомата, но забыла взять из лотка 5000 рублей, и подсудимая этим воспользовалась.

Как следует из показаний потерпевшей, деньги ей были нужны, чтобы заплатить за услуги ЖКХ. Когда она вернулась к банкомату и спросила у стоявшей там подсудимой про забытые 5000 рублей, та ничего по этому поводу не ответила. Тогда сибирячка предположила, что банкомат забрал её деньги обратно, и попросила своего сына позвонить в банковскую службу сервиса. 

Спустя три дня ему пришло сообщение из банка о том, что оснований для возврата денег нет, так как они уже получены, и сбоев в работе банкомата не было. Так женщина поняла, что деньги украли, передали её показания в прокуратуре Калининского района.

В итоге потерпевшая обратилась в полицию.

Как рассказали в прокуратуре со ссылкой на показания участкового полицейского, которая проходила свидетельницей по делу, в день преступления потерпевшая успела взять личные данные женщины, которая подошла к банкомату после неё. Сделала она это, чтобы подстраховаться на тот случай, если банк откажется вернуть ей забытые деньги. Так полиция и вышла на подсудимую. Её вызвали в отдел, и она призналась, что забрала из банкомата чужие 5000 рублей.

В итоге пенсионерка попала под уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Как уточнили в прокуратуре Калининского района, проблемы с законом у сибирячки появились впервые. В случившемся она раскаялась.

«В стадии следствия написала явку с повинной, возместила причинённый ущерб», — добавила Екатерина Махова.

Калининский районный суд Новосибирска прекратил это уголовное дело в связи с примирением сторон.

В прошлом году НГС рассказывал историю девушки, которая нашла борсетку с деньгами в продуктовой тележке на парковке ТЦ «Малинка», забрала находку себе и получила судимость.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

кражасуд

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (36)

С Богаткова
17 май 2019 в 13:38

Надеюсь ее посадят. Сам часто забываю деньги в банкомате, один раз удалось задержать злоумышленника которых пытался их похитить и передать его полиции

Неочевидность
17 май 2019 в 13:41

нда. стырить и дать свои данные. ни ума ни фантазии :)))

Фото пользователя
GLOBUS
17 май 2019 в 13:41

А не надо у банкомата ворон считать, забыл, твои проблемы, а кто нашел, тот молодец, повезло.