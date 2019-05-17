Сибирячка забрала из банкомата забытые деньги и попала под уголовное дело

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В своём поступке она уже раскаялась
Суд прекратил уголовное дело 59-летней сибирячки, которая украла забытые в банкомате деньги
В Новосибирске завершился суд над пенсионеркой, которая забрала себе деньги, забытые другой сибирячкой в лотке банкомата.
Об этом корреспонденту НГС сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Согласно материалам уголовного дела, утром 13 марта 2019 года 59-летняя подсудимая пришла в отделение Сбербанка на улице Лейтенанта Амосова, 77 в Пашино и встала в очередь к банкомату. В это время деньги снимала незнакомая женщина. После она забрала карту из банкомата, но забыла взять из лотка 5000 рублей, и подсудимая этим воспользовалась.
Как следует из показаний потерпевшей, деньги ей были нужны, чтобы заплатить за услуги ЖКХ. Когда она вернулась к банкомату и спросила у стоявшей там подсудимой про забытые 5000 рублей, та ничего по этому поводу не ответила. Тогда сибирячка предположила, что банкомат забрал её деньги обратно, и попросила своего сына позвонить в банковскую службу сервиса.
Спустя три дня ему пришло сообщение из банка о том, что оснований для возврата денег нет, так как они уже получены, и сбоев в работе банкомата не было. Так женщина поняла, что деньги украли, передали её показания в прокуратуре Калининского района.
В итоге потерпевшая обратилась в полицию.
Как рассказали в прокуратуре со ссылкой на показания участкового полицейского, которая проходила свидетельницей по делу, в день преступления потерпевшая успела взять личные данные женщины, которая подошла к банкомату после неё. Сделала она это, чтобы подстраховаться на тот случай, если банк откажется вернуть ей забытые деньги. Так полиция и вышла на подсудимую. Её вызвали в отдел, и она призналась, что забрала из банкомата чужие 5000 рублей.
В итоге пенсионерка попала под уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Как уточнили в прокуратуре Калининского района, проблемы с законом у сибирячки появились впервые. В случившемся она раскаялась.
«В стадии следствия написала явку с повинной, возместила причинённый ущерб», — добавила Екатерина Махова.
Калининский районный суд Новосибирска прекратил это уголовное дело в связи с примирением сторон.
В прошлом году НГС рассказывал историю девушки, которая нашла борсетку с деньгами в продуктовой тележке на парковке ТЦ «Малинка», забрала находку себе и получила судимость.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова
Надеюсь ее посадят. Сам часто забываю деньги в банкомате, один раз удалось задержать злоумышленника которых пытался их похитить и передать его полиции