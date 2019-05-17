«У них ломается психика»: 10 новосибирских подростков заразились ВИЧ

«В прошлом году у нас из 40 вновь выявленных детей с ВИЧ-инфекцией было зарегистрировано 7 подростков, это были и девочки, и мальчики. Шесть из них заразились половым путём и один — при парентеральном (инъекционном. — Прим. ред. ) употреблении психоактивных веществ», — рассказала сегодня главный новосибирский специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елена Фаст.

Новосибирские врачи зарегистрировали новые случаи заражения ВИЧ среди подростков — они заражались не только от половых партнёров, но и в семьях, где один из родителей употребляет психоактивные вещества.

За три месяца 2019 года ещё у трёх подростков выявили ВИЧ-инфекцию — выяснилось, что в их семьях отцы употребляли психоактивные вещества и сами имели ВИЧ-положительный статус.



«Конечно, это большая проблема — приверженность этого ребёнка подросткового возраста к диспансерному наблюдению. Это ломается психика, это половое созревание, трудно добиться систематического прихода [к врачу], особенно если нет надзора родителей, особенно если этот ребёнок воспитывался бабушкой или дедушкой, которые не пользуются авторитетом», — объяснила Елена Фаст.

Она добавила, что подростков зачастую трудно мотивировать принимать лекарства.



Главный специалист по вопросам ВИЧ отметила, что за 2019 год не было инцидентов, когда матери с положительным статусом отказывались от терапии для своего ребёнка. Ранее, в 2017 году, органам опеки вместе с прокуратурой пришлось забрать новорождённую девочку у ВИЧ-инфицированной жительницы Новосибирска, поскольку мать отказалась лечить ребёнка.

