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Их трудно заставить лечиться, констатируют врачи
Семь из 10 подростков заразились ВИЧ половым путём
Новосибирские врачи зарегистрировали новые случаи заражения ВИЧ среди подростков — они заражались не только от половых партнёров, но и в семьях, где один из родителей употребляет психоактивные вещества.
«В прошлом году у нас из 40 вновь выявленных детей с ВИЧ-инфекцией было зарегистрировано 7 подростков, это были и девочки, и мальчики. Шесть из них заразились половым путём и один — при парентеральном (инъекционном. — Прим. ред.) употреблении психоактивных веществ», — рассказала сегодня главный новосибирский специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елена Фаст.
За три месяца 2019 года ещё у трёх подростков выявили ВИЧ-инфекцию — выяснилось, что в их семьях отцы употребляли психоактивные вещества и сами имели ВИЧ-положительный статус.
«Конечно, это большая проблема — приверженность этого ребёнка подросткового возраста к диспансерному наблюдению. Это ломается психика, это половое созревание, трудно добиться систематического прихода [к врачу], особенно если нет надзора родителей, особенно если этот ребёнок воспитывался бабушкой или дедушкой, которые не пользуются авторитетом», — объяснила Елена Фаст.
Она добавила, что подростков зачастую трудно мотивировать принимать лекарства.
Главный специалист по вопросам ВИЧ отметила, что за 2019 год не было инцидентов, когда матери с положительным статусом отказывались от терапии для своего ребёнка. Ранее, в 2017 году, органам опеки вместе с прокуратурой пришлось забрать новорождённую девочку у ВИЧ-инфицированной жительницы Новосибирска, поскольку мать отказалась лечить ребёнка.
Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова
Избавить страну от такой болезни поможет только введение смертной казни и закрытие границ.