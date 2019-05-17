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Здоровье

«У них ломается психика»: 10 новосибирских подростков заразились ВИЧ

Их трудно заставить лечиться, констатируют врачи

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Семь из 10 подростков заразились ВИЧ половым путём 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские врачи зарегистрировали новые случаи заражения ВИЧ среди подростков — они заражались не только от половых партнёров, но и в семьях, где один из родителей употребляет психоактивные вещества.

«В прошлом году у нас из 40 вновь выявленных детей с ВИЧ-инфекцией было зарегистрировано 7 подростков, это были и девочки, и мальчики. Шесть из них заразились половым путём и один — при парентеральном (инъекционном. — Прим. ред.) употреблении психоактивных веществ», — рассказала сегодня главный новосибирский специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елена Фаст.

За три месяца 2019 года ещё у трёх подростков выявили ВИЧ-инфекцию — выяснилось, что в их семьях отцы употребляли психоактивные вещества и сами имели ВИЧ-положительный статус.

«Конечно, это большая проблема — приверженность этого ребёнка подросткового возраста к диспансерному наблюдению. Это ломается психика, это половое созревание, трудно добиться систематического прихода [к врачу], особенно если нет надзора родителей, особенно если этот ребёнок воспитывался бабушкой или дедушкой, которые не пользуются авторитетом», — объяснила Елена Фаст. 

Она добавила, что подростков зачастую трудно мотивировать принимать лекарства.

Главный специалист по вопросам ВИЧ отметила, что за 2019 год не было инцидентов, когда матери с положительным статусом отказывались от терапии для своего ребёнка. Ранее, в 2017 году, органам опеки вместе с прокуратурой пришлось забрать новорождённую девочку у ВИЧ-инфицированной жительницы Новосибирска, поскольку мать отказалась лечить ребёнка.

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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Мария Морсина

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КОММЕНТАРИИ (3)

789456
17 май 2019 в 13:02

Яблоко от яблони, как говорится! Какие родители такие и дети.

Лада Конина
17 май 2019 в 13:00

Избавить страну от такой болезни поможет только введение смертной казни и закрытие границ.

Урфин Джус
17 май 2019 в 12:59

"Шесть из них заразились половым путём"
В очередной раз убеждаюсь, что таким голова дана только для того, чтобы в неё кушать. Не поверю я, что они не знали о резинках. Ну теперь научены. Только цена урока - жизнь.