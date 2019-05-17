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На место едут пожарные расчёты: над Ленинским районом поднялся столб дыма

Пожар случился в частном секторе

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Вид со Станционной в сторону улицы Широкой
Вид со Станционной в сторону улицы Широкой


Сегодня днём в Ленинском районе Новосибирска загорелись дома в частном секторе — над районом поднялся высокий столб дыма.


Пожарные получили вызов на улицу Осипенко. «Время выезда в 12:12, прибытие в 12:16», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области .


Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью в огне.


Очевидцы в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что горят уже два дома, а на место подъезжают дополнительные пожарные расчёты.


Читатели видят пожар, например, со стороны Станционной и со стороны улицы Станиславского.


Вид со стороны Станиславского 
Вид со стороны Станиславского 


На этой неделе, 14 мая, после пожара на даче в обществе «Цветущая Сибирь» в Новосибирске в реанимацию попал мужчина.


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