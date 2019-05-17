На место едут пожарные расчёты: над Ленинским районом поднялся столб дыма
Пожар случился в частном секторе
Сегодня днём в Ленинском районе Новосибирска загорелись дома в частном секторе — над районом поднялся высокий столб дыма.
Пожарные получили вызов на улицу Осипенко. «Время выезда в 12:12, прибытие в 12:16», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области .
Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью в огне.
Очевидцы в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что горят уже два дома, а на место подъезжают дополнительные пожарные расчёты.
Читатели видят пожар, например, со стороны Станционной и со стороны улицы Станиславского.
На этой неделе, 14 мая, после пожара на даче в обществе «Цветущая Сибирь» в Новосибирске в реанимацию попал мужчина.