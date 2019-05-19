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Страна и мир
Обзор

Привет с того Света: 5 путешественников, которых не остановили ни медведь, ни строгая мама

Истории людей, которые отправились в путешествие и не могут остановиться

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Путешественники признаются, что отправиться в длительный вояж можно и без миллиона в кармане

Редкий путешественник, однажды хапнувший дикого экстрима, не мечтает обменять душный офис или скучный отпуск по путевке на невиданную Мексику или загадочный Шаолинь. В прошлый раз мы рассказывали вам о жителях России, которые умчали к своей туристической мечте на том, что под руку попалось: катамаране, велосипеде или старенькой «Ладе». 

В новой серии расскажем истории людей, которых перед извилистыми маршрутами не остановит никто и ничто: ни работа, ни строгая мама, ни полярный медведь.

Евгений доехал до Чукотки на машине и напугал медведя

Челябинец побывал в самом северном городе Чукотки, где банка «Колы» стоит 600 рублей

Челябинец Евгений Шаталов своими глазами видел неприкаянную красоту мыса Шелагского — это самая северная точка Чукотки, до нее южноуралец добрался на машине в компании других путешественников. Экспедиция растянулась на 18 дней и 6 тысяч километров.

Стартовала группа из Иркутска через Байкал, далее — БАМ и сама Чукотка. По пути почти не встречались люди, зато медведи — пожалуйста. Евгений вспоминает, как однажды он напугал животное:

— Я увидел медведя буквально в нескольких метрах от себя. Он был просто огромным, величественным. Я держал в одной руке камеру, а в другой — телефон, чтобы обязательно заснять этот момент, несмотря на страх. Но медведь испугался меня ещё больше, скатился с горы и ушёл в торосы, где машины не могут проехать.

На Чукотке, кажется, замерзает всё: и вещи вокруг, и время

Неожиданные встречи: путешественники и собаки, обитающие на полярной метеостанции

Сама Чукотка оказалась безлюдной и холодной: весна там наступает в июне, но те же -30 градусов переживаются на Севере значительно легче, чем на Урале. Путешественники заглянули в Певек — самый северный город Чукотки, где живут вахтовики. Бутылка «Колы» стоит 600 рублей, а пачка конфет — 1 200. Экстремалы заглянули на полярную метеостанцию и в место, где снимали фильм «Как я провёл этим летом».

Обязательно почитайте эту историю и посмотрите фото — такое вы вряд ли видели!

Артем уехал из Башкирии в Азию на байке без прав

Офисный престиж Артем обменял на красоту Азии

Житель Стерлитамака Артём Воронков четыре года назад отправился в первое серьезное путешествие и до сих пор не может остановиться. У молодого человека нет даже водительских прав, но это не мешает ему рассекать на байке по тайскому серпантину.

Жизнь Воронкова перевернул известный путешественник, который приехал в его город с лекцией. Тогда Артём понял, что для скитаний по странам не нужны большие деньги или какие-то суперспособности: он взял сбережения (60 тысяч рублей) и отправился в вояж. За пять месяцев объехал Казахстан, Китай, Вьетнам, Лаос и Таиланд — где-то на мопеде, а где-то автостопом. После этого парень обменял офис реальный на виртуальный: делает сайты, рекламные кампании в интернете и проводит время в жарких азиатских странах.

Артем рассказывает, что его часто останавливали полицейские, но всегда отпускали без проблем

— Своеобразная культура, недорогая жизнь и удивительная природа — вот основные причины, почему я путешествую именно по Азии, а не по Европе, — рассказывает о своих предпочтениях Артем.

Почитайте его историю.

Ольга ушла из порноиндустрии в тревел-блогеры

Девушка побывала и в горах Швейцарии, и в дебрях Мексики

Омская путешественница Ольга Шкабарня за несколько лет объехала 40 стран: была и в горах Швейцарии, и в колумбийских трущобах, и в горах нетуристического Египта, и в дебрях Мексики. Именно Мексику Ольга полюбила настолько, что называет себя мексиковедом-любителем: из 32 штатов побывала в 18, запомнила их и теперь без труда составляет маршруты для других путешественников.

Но тревел-блогером омичка стала не сразу: нашим коллегам из NGS55.RU девушка призналась, что на первые поездки она заработала, снимаясь в фильмах для взрослых.

О своих путешествиях омичка рассказывает здесь.

Диана катается автостопом по Европе между уроками в школе

За пару лет Диана Смыкова из Архангельска объехала 17 стран в одиночку. При этом девушке еще 16 лет. В первое путешествие Диана отправилась, когда ей было 13: укатила на поезде в Санкт-Петербург. Она признается: от родителей тогда, конечно, досталось. Но тяга к приключениям победила семейные скрепы — автостопом Смыкова объездила всю Европу и останавливаться, похоже, не собирается.

В путешествиях в день она тратит по 2–5 евро на еду — никаких кафе и ресторанов, только супермаркеты. Иногда получается сэкономить, если добрые хозяева накормят домашним ужином. Останавливается у местных поклонников каучсерфинга, а иногда ночует на природе в спальнике.

Сейчас в путешествиях архангелогородки небольшой перерыв — учеба в школе, но в летние каникулы девушка наверстает упущенное.

Познакомьтесь с Дианой поближе — ее история на 29.RU.

Илья и Даша на две недели застряли в столовой шаолиньского монастыря

Илья Орлов и Даша Казакова из Екатеринбурга грезили объехать весь мир. В начале сентября пара продала квартиру и отправилась в кругосветку: за полгода они побывали в 8 странах, потратив 198 тысяч рублей. Заработать успели чуть меньше — 169 тысяч на двоих.

Путешествие началось с Казахстана через страны СНГ — Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. С трудом пересекли границу с Китаем, оттуда через Гонконг добрались до Вьетнама, а сейчас находятся в Таиланде. В каждом государстве уральцы стараются задержаться на пару недель, чтобы отдохнуть и поработать. Например, в буддийском монастыре Шаолинь пара трудилась на кухне.

— Контролировали нас два китайских шефа. Они смешно жестикулировали, когда давали нам новое задание. За две недели они так и не выучили наши имена, поэтому обращались к нам: «Hello!», — вспоминает Даша. — Иногда, сидя за чисткой картошки, мы представляли себя беженцами из какой-то страны, которые нелегально прячутся в китайском монастыре.

Приключения пары продолжаются, за ними следит E1.RU

А если у вас есть история о путешествии, которую должна узнать вся страна, — пишите на почту m.zakharova@iportal.ru.

Фото: Ольга Шкабарня, Евгений Шаталов, Mrvoronkoff / vk.com, ufoops, travelerdasha, orlobunov / Instagram.com;
Видео: Artem Voronkov / YouTube.com

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

кругосветное путешествиетуризмэкстрим

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КОММЕНТАРИИ (1)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
19 май 2019 в 10:47

".... ушла из порноиндустрии...."

Умнее было бы помолчать о таком способе заработка.
А вот, интересно, сколько женщин так себе на жизнь этим зарабатывают?
Процент, полагаю, немаленький.
Мужчинам, при выборе своей избранницы жизни, нужно об этом прямо у нее и спрашивать!
Вопрос должен звучать так: "Сколько фильмов для взрослых снято с твоим участием?"
Реакция со стороны дамы будет незамедлительной!)))))