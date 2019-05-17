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Новосибирский перевозчик снизил тариф на проезд в маршрутке на 5 рублей

Пока проезд подешевел только на лето

Новый тариф на маршрутках № 55 — с 17 мая
Новый тариф на маршрутках № 55 — с 17 мая


Новосибирский перевозчик решил снизить тариф на пять рублей — теперь проезд в маршрутке № 55, которая везёт пассажиров от микрорайона «ОбьГЭС» до станции метро «Студенческая», будет стоить 35 рублей вместо 40.


«С 17 мая решили снизить тариф на 5 рублей, — сообщил НГС представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Так называемый летний тариф».


По его словам, сегодня утром машины вышли на линию с новыми наклейками, на которых указана сниженная цена за проезд. Пока перевозчик не принял решение, будет ли менять тариф в конце лета. 


Новосибирские маршрутки могут устанавливать тариф по своему усмотрению, но скачки тарифов — не единственный способ конкурентной борьбы у перевозчиков. В этом году в Новосибирске уже было несколько случаев, когда они не могли поделить пассажиров, — в последний раз это привело к забастовке водителей на Акатуйском жилмассиве


Перевозчик готовит машины к поездкам по новому тарифу


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