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Милота

Художница из Новосибирска нарисовала милые открытки с белыми медвежатами из зоопарка

Своими работами Надежда Шинкарь хочет привлечь внимание людей к проблеме таяния ледников

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Фото: Надежда Шинкарь

Новосибирская художница Надежда Шинкарь нарисовала серию скетчей о жизни белых медвежат из зоопарка — на её рисунках новорождённые брат и сестра познают мир, а их мама медведица Герда борется за сохранение природы.

«Мне нравится рисовать животных, также я живу в Новосибирске и периодически бываю в зоопарке. Мне понравилась фотография Владимира Шадрина, на странице зоопарка в соцсетях были прикольные референсы — я их использовала в качестве идеи. <...> Недавно был челлендж среди художников, мне показалось, что та фотография отличная идея для арта  в защиту животных, вымирающих видов и проблеме таяния ледников», — рассказала корреспонденту НГС иллюстратор Надежда Шинкарь.

В дальнейшем иллюстратор хотела бы сделать открытки с животными

Фото: Надежда Шинкарь

Обитатели зоопарка возмущены загрязнением природы

Фото: Надежда Шинкарь

В начале недели посетительница Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Анна Новикова сняла на видео, как белые медвежата обрадовались сугробу из льдогенератора. Радостные медвежата устроили весёлую возню в сугробе, играли в догоняшки, кувыркались и задирали друг друга.

Надежда Шинкарь изобразила отчаявшуюся медведицу с новорожденными медвежатами на тающей льдине

Фото: Надежда Шинкарь

Двойняшки у четы полярных медведей Кая и Герды родились 11 декабря 2018 года. Но только совсем недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой. В апреле Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил конкурс на лучшие имена для них — предложить свои варианты имён можно до конца мая.

Дарья Януш
Фото Надежды Шинкарь

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Дарья Януш

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркбелые медвежата

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КОММЕНТАРИИ (14)

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Цветка
17 май 2019 в 14:06

Я так в четвертом классе рисовала. Я не художница, я айтишник

мамашшка
17 май 2019 в 14:05

Какая красота) Мишки милахи))) Художница молодец!

Серега
17 май 2019 в 14:20

Привлечь внимание к зоопарку, может? Реклама, угомонисъ.