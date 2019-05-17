Художница из Новосибирска нарисовала милые открытки с белыми медвежатами из зоопарка

Новосибирская художница Надежда Шинкарь нарисовала серию скетчей о жизни белых медвежат из зоопарка — на её рисунках новорождённые брат и сестра познают мир, а их мама медведица Герда борется за сохранение природы.

«Мне нравится рисовать животных, также я живу в Новосибирске и периодически бываю в зоопарке. Мне понравилась фотография Владимира Шадрина, на странице зоопарка в соцсетях были прикольные референсы — я их использовала в качестве идеи. <...> Недавно был челлендж среди художников, мне показалось, что та фотография отличная идея для арта в защиту животных, вымирающих видов и проблеме таяния ледников», — рассказала корреспонденту НГС иллюстратор Надежда Шинкарь.