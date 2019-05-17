Художница из Новосибирска нарисовала милые открытки с белыми медвежатами из зоопарка

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Своими работами Надежда Шинкарь хочет привлечь внимание людей к проблеме таяния ледников
Новосибирская художница Надежда Шинкарь нарисовала серию скетчей о жизни белых медвежат из зоопарка — на её рисунках новорождённые брат и сестра познают мир, а их мама медведица Герда борется за сохранение природы.
«Мне нравится рисовать животных, также я живу в Новосибирске и периодически бываю в зоопарке. Мне понравилась фотография Владимира Шадрина, на странице зоопарка в соцсетях были прикольные референсы — я их использовала в качестве идеи. <...> Недавно был челлендж среди художников, мне показалось, что та фотография отличная идея для арта в защиту животных, вымирающих видов и проблеме таяния ледников», — рассказала корреспонденту НГС иллюстратор Надежда Шинкарь.
В начале недели посетительница Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Анна Новикова сняла на видео, как белые медвежата обрадовались сугробу из льдогенератора. Радостные медвежата устроили весёлую возню в сугробе, играли в догоняшки, кувыркались и задирали друг друга.
Двойняшки у четы полярных медведей Кая и Герды родились 11 декабря 2018 года. Но только совсем недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой. В апреле Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил конкурс на лучшие имена для них — предложить свои варианты имён можно до конца мая.
Дарья Януш
Фото Надежды Шинкарь