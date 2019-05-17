Силовики с автоматами нагрянули в церковь в Ленинском районе и заставили её снести

У церкви уже разобрали крышу

Она простояла на этом месте не менее 8 лет
Она простояла на этом месте не менее 8 лет


Судебные приставы обязали общину Церкви адвентистов седьмого дня снести нелегально построенную церковь в Ленинском районе Новосибирска — она простояла на этом месте как минимум с начала 2000-х годов.


О том, что к Церкви адвентистов седьмого дня на Хасановской, 40 приехали приставы в сопровождении силовиков, в редакцию НГС сообщил местный житель, пожелавший не называть своего имени. 


«[В начале недели] там были "маски-шоу". <...> Приезжали сотрудники ФССП с силовой поддержкой. Около пяти человек в балаклавах с автоматами. Выносили вещи. 


Очевидно, пошло исполнение судебного решения, но какое оно: всё здание под снос или только один этаж — не знаю», — рассказал он.


После этого, по словам источника, церковь начали разбирать. Утром 17 мая корреспондент НГС побывал на месте и убедился, что рабочие уже успели разобрать кровлю и начали снимать со здания облицовку. Двор участка завален строительным мусором.


После визита людей в масках церковь стали разбирать
После визита людей в масках церковь стали разбирать


Информацию о визите службы судебных приставов корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ФССП. 


«Да, действительно, есть производство. <...> Должник — Родион Демко (по информации базы данных "Контур.Фокус", человек с таким именем является пастором церкви на Хасановской, 40. — Прим. ред.), [взыскание] в пользу мэрии города Новосибирска. Там не сумма, имущественного характера. 


Обязать должника снести самовольно возведённое здание по адресу город Новосибирск, улица Хасановская, 40», — сказали в пресс-службе областного управления ФССП.


Также приставы подтвердили, что иногда отправляются на выезд вместе с группами быстрого реагирования, у которых есть специальное обмундирование и вооружение. Делается это для обеспечения безопасности приставов.


Руководитель Центрально-сибирской миссии адвентистов седьмого дня Эдуард Булавчик отказался комментировать корреспонденту НГС визит приставов.


При этом, по данным очевидца, здание построили в начале 2000-х годов, после чего последователи начали ненавязчиво звать соседей её посетить. 


«Могу про адвентистов сказать, что хлопот они не доставляли. <...> Раз в неделю собирались там. Машин много было — в основном недорогих. 


Потом старое здание снесли и возвели это новое — очень большое, но что-то пошло не так», — рассказал читатель.


В 2016 году в Новосибирской области разгорелся скандал из-за валентинок, которые нашли у себя в карманах школьники одной из бердских школ, написанных, предположительно, адвентистами.

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