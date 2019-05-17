Пышная листва спрятала дорожные знаки на улицах Новосибирска

Водители признаются, что им стало труднее ездить по городу

Возле дороги вдоль Ленинского рынка и рядом со школой не видна часть дорожных знаков
Возле дороги вдоль Ленинского рынка и рядом со школой не видна часть дорожных знаков


Из-за распустившейся листвы в Новосибирске на дорогах стали плохо различимы дорожные знаки.


«Только что появившаяся листва уже ощутимо закрывает дорожные знаки. Знак, запрещающий остановку автомобилей и предусматривающий эвакуацию, закрыт полностью. Через неделю листва закроет всё», — написал в редакцию НГС читатель Сергей Воронов, который сделал снимок участка дороги вдоль Ленинского рынка.


Такая же ситуация сложилась на перекрёстке улиц Ватутина и Пермитина.


«Видите над светофором знак "Главная дорога"? И я не вижу! А он там есть. Только ветками надёжно прикрыт», — пишет Воронов.


НГС отправил в мэрию запрос по ситуации с обрезкой деревьев.


Если вы заметили на дороге знак, скрытый за листвой, присылайте нам его через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 


Также читатель отметил проблему со знаком главной дороги на перекрёстке Ватутина — Пермитина
Также читатель отметил проблему со знаком главной дороги на перекрёстке Ватутина — Пермитина


Листья на деревьях начали набирать силу около 10 дней назад — мы показывали, как изменился город.

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