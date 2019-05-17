Пышная листва спрятала дорожные знаки на улицах Новосибирска
Водители признаются, что им стало труднее ездить по городу
Из-за распустившейся листвы в Новосибирске на дорогах стали плохо различимы дорожные знаки.
«Только что появившаяся листва уже ощутимо закрывает дорожные знаки. Знак, запрещающий остановку автомобилей и предусматривающий эвакуацию, закрыт полностью. Через неделю листва закроет всё», — написал в редакцию НГС читатель Сергей Воронов, который сделал снимок участка дороги вдоль Ленинского рынка.
Такая же ситуация сложилась на перекрёстке улиц Ватутина и Пермитина.
«Видите над светофором знак "Главная дорога"? И я не вижу! А он там есть. Только ветками надёжно прикрыт», — пишет Воронов.
НГС отправил в мэрию запрос по ситуации с обрезкой деревьев.
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Листья на деревьях начали набирать силу около 10 дней назад — мы показывали, как изменился город.