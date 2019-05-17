Новосибирец получил срок за неудачную попытку выбросить знакомую с 10-го этажа

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Девушка сумела зацепиться за балкон и забраться обратно в квартиру
Новосибирца наказали лишением свободы за инцидент на улице Прибрежной — приговор в законную силу ещё не вступил
Молодой новосибирец получил срок в колонии строгого режима за покушение на убийство: его обвиняли в попытке выбросить знакомую с 10-го этажа.
Об этом корреспонденту НГС рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова.
Инцидент, из-за которого 29-летний сибиряк оказался на скамье подсудимых, произошёл 3 июля 2018 года в квартире десятиэтажки на улице Прибрежной. Согласно материалам дела, подсудимый был там в гостях у знакомой девушки, с которой у него были дружеские, а прежде — более близкие отношения.
Как уточнила гособвинитель, девушка и её гость стали выпивать и поссорились. Во время следствия они высказывали разные версии, почему между ними случилась ссора, в том числе была и версия о разногласиях, связанных с интимной близостью. Но уже потом, в суде, оба этот вариант опровергли.
«Между ними произошла ссора, после которой мужчина схватил женщину, вышел с ней на балкон квартиры, которая находилась на 10-м этаже, где перенёс её за ограждение балкона и отпустил, после чего зашел в квартиру и лёг спать. Потерпевшая ухватилась руками за ограждение балкона, а ногами упёрлась в выступ балкона и поднялась обратно в квартиру, после чего вызвала сотрудников полиции», — сообщали ранее в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
По словам Аси Овичинниковой, когда девушка забралась обратно в квартиру, её гость уже спал.
Его отдали под суд за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как уточнила помощник прокурора, свою вину подсудимый не признал. На стадии следствия он не давал подробных показаний, но упоминал о том, что был сильно пьян, и извинялся перед потерпевшей. А позже, в суде, он категорично заявил, что не мог так поступить со своей знакомой и очень хорошо помнит события того дня, несмотря на опьянение, передала показания подсудимого Ася Овчинникова.
На этой неделе, 15 мая, Железнодорожный районный суд вынес по этому делу обвинительный приговор. Ранее судимый за неуплату алиментов новосибирец получил 6 лет 1 месяц колонии строгого режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда, добавила помощник прокурора.
Ольга Хмелевская
Скриншот из архива НГС