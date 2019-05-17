Новосибирец получил срок за неудачную попытку выбросить знакомую с 10-го этажа

Инцидент, из-за которого 29-летний сибиряк оказался на скамье подсудимых, произошёл 3 июля 2018 года в квартире десятиэтажки на улице Прибрежной. Согласно материалам дела, подсудимый был там в гостях у знакомой девушки, с которой у него были дружеские, а прежде — более близкие отношения.

Молодой новосибирец получил срок в колонии строгого режима за покушение на убийство: его обвиняли в попытке выбросить знакомую с 10-го этажа.

Как уточнила гособвинитель, девушка и её гость стали выпивать и поссорились. Во время следствия они высказывали разные версии, почему между ними случилась ссора, в том числе была и версия о разногласиях, связанных с интимной близостью. Но уже потом, в суде, оба этот вариант опровергли.



«Между ними произошла ссора, после которой мужчина схватил женщину, вышел с ней на балкон квартиры, которая находилась на 10-м этаже, где перенёс её за ограждение балкона и отпустил, после чего зашел в квартиру и лёг спать. Потерпевшая ухватилась руками за ограждение балкона, а ногами упёрлась в выступ балкона и поднялась обратно в квартиру, после чего вызвала сотрудников полиции», — сообщали ранее в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.



По словам Аси Овичинниковой, когда девушка забралась обратно в квартиру, её гость уже спал.



Его отдали под суд за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Как уточнила помощник прокурора, свою вину подсудимый не признал. На стадии следствия он не давал подробных показаний, но упоминал о том, что был сильно пьян, и извинялся перед потерпевшей. А позже, в суде, он категорично заявил, что не мог так поступить со своей знакомой и очень хорошо помнит события того дня, несмотря на опьянение, передала показания подсудимого Ася Овчинникова.

