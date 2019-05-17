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eur 72.37
Город

В Новосибирске ради байкеров перекроют парковку в центре города

Оставлять автомобили запретят с 7:00 до 16:00

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После 16:00 участники проедут мотоколонной по городу

Фото: Анна Золотова

В субботу, 18 мая, в центре Новосибирска перекроют парковку напротив дома по улице Красный проспект № 25

Запрет будет действовать с 7:00 до 16:00.

«На площади Ленина состоится городское открытие мотосезона», — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Организатором мероприятия стал «Мотоклуб 99% МС». После 16:00 участники проедут мотоколонной по городу.

«Поедем по маршруту: Красный проспект — улица Большевистская — Коммунальный мост — улица Немировича-Данченко — улица Станиславского — Монумент Славы», — рассказал корреспонденту НГС о маршруте колонны президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.

Колонна проедет с правого берега на левый  

Фото: 2gis.ru 

В прошлом году 15 июля новосибирские байкеры провели необычную акцию. Они проехали по Новосибирску с девушками в свадебных нарядах.

Александра Бруня
Фото Анны Золотовой (1), 2gis.ru (2)

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КОММЕНТАРИИ (3)

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хлеб с квасом
17 май 2019 в 10:14

Всё классно, красивые мотоциклы, пузатые-бородатые байкеры, красивые байкерши, главное не забывайте уважать других участников движения! Давайте жить дружно!

лена путина
17 май 2019 в 10:17

такое впечатление, что в новосибирске только конкурсы, пробеги, ходы, шествия, .......