В Новосибирске ради байкеров перекроют парковку в центре города

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Оставлять автомобили запретят с 7:00 до 16:00
После 16:00 участники проедут мотоколонной по городу
В субботу, 18 мая, в центре Новосибирска перекроют парковку напротив дома по улице Красный проспект
Запрет будет действовать с 7:00 до 16:00.
«На площади Ленина состоится городское открытие мотосезона», — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Организатором мероприятия стал «Мотоклуб 99% МС». После 16:00 участники проедут мотоколонной по городу.
«Поедем по маршруту: Красный проспект — улица Большевистская — Коммунальный мост — улица Немировича-Данченко — улица Станиславского — Монумент Славы», — рассказал корреспонденту НГС о маршруте колонны президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.
В прошлом году 15 июля новосибирские байкеры провели необычную акцию. Они проехали по Новосибирску с девушками в свадебных нарядах.
Александра Бруня
Фото Анны Золотовой (1), 2gis.ru (2)
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