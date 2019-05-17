Бывший главный тренер хоккейной «Сибири» получил звание «Заслуженный тренер России»

Квартальнов возглавлял тренерский штаб ХК «Сибирь» с 2012 по 2014 год. После сезона 2013/2014 он принял решение покинуть клуб, решение объяснялось семейными обстоятельствами .

Приказ о присвоении почётного звания появился на сайте Министерства спорта РФ. Кроме Квартального в нём ещё 5 тренеров из разных регионов страны, в том числе Калининградской области, Кемеровской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Тогда руководство клуба дало высокую оценку деятельности Квартальнова для «Сибири».

«Учитывая веские основания его обращения, в связи с которыми ему крайне необходимо жить и работать в Москве, было принято решение удовлетворить просьбу Квартальнова», — говорилось в официальном сообщении пресс-службы «Сибири» в 2014 году.

Заключительный сезон Квартальнова в «Сибири» стал для команды лучшим на тот момент. Новосибирцы впервые за историю вышла во второй раунд плей-офф, победив в первом раунде казанский «Ак Барс».

После ухода из «Сибири» Дмитрий Квартальнов стал главным тренером московского ЦСКА. В октябре 2017 года он возглавил ярославский «Локомотив», а в 2019 году перешёл на пост главного тренера казанского «Ак Барса».