В мэрии объяснили причину громкого ночного ремонта дорог в Центральном районе

Ранее читатели сообщили, что из-за шума невозможно спать

Ремонту дорог днём мешает слишком интенсивное движение
Ремонту дорог днём мешает слишком интенсивное движение


В минувший понедельник, 13 мая, жители Центрального района Новосибирска сообщили в редакцию НГС о том, что под их окнами ночью проходит громкий ночной ремонт дорог, из-за которого невозможно спать.


«Начинают [ремонт] в восемь вечера, и на всю ночь. Чинят только с вечера в ночь», — сообщил в редакцию житель дома по адресу Фрунзе, 49.


Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента, ремонт на улице возможно проводить только ночью.


«В связи с высокой интенсивностью движения транспорта вести работы в дневное время не представляется возможным. Во избежание затруднений и заторов для участников дорожного движения работы по фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия ведутся в ночное время, когда интенсивность движения позволяет вести данные работы. <...> МКУ "Управление дорожного строительства" приносит извинения за создание временных неудобств», — говорится в ответе.


Также в департаменте отметили, что работы днём могут спровоцировать ДТП и снизить безопасность дорожного движения. 


На прошлой неделе жители Ленинского района пожаловались на громкий ремонт трамвайных путей, который рабочие проводили ночью.

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