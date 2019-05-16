В прокуратуре рассказали, из-за чего засыпало рабочего во время ремонта теплотрассы

Прокуратура Ленинского района Новосибирска рассказала, из-за чего засыпало рабочего СГК во время ремонта теплотрассы на Станционной: во время работ были нарушены правила безопасности.

Инцидент произошёл в середине апреля — тогда пострадавшего рабочего увезли в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, расследование начали после публикации на НГС.

«В нарушение нормы [СНиП] при проведении ООО "НТСК" (принадлежит СГК. — Прим. ред.) земляных работ работники допущены в выемку, крутизна откосов которой не соответствовала глубине выемки.