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Происшествия

В прокуратуре рассказали, из-за чего засыпало рабочего во время ремонта теплотрассы

Проверку начали после публикации на НГС

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Прокуратура уверяет, что были нарушены правила безопасности

Фото: Артём Ленц

Прокуратура Ленинского района Новосибирска рассказала, из-за чего засыпало рабочего СГК во время ремонта теплотрассы на Станционной: во время работ были нарушены правила безопасности.

Инцидент произошёл в середине апреля — тогда пострадавшего рабочего увезли в больницу с многочисленными травмами. 

Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, расследование начали после публикации на НГС. 

«В нарушение нормы [СНиП] при проведении ООО "НТСК" (принадлежит СГК. — Прим. ред.) земляных работ работники допущены в выемку, крутизна откосов которой не соответствовала глубине выемки. 

<...> Слесарь по обслуживанию тепловых сетей раз в год должен быть обеспечен костюмом для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. В нарушение указанных требований слесарь <...> не обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того в прокуратуре сообщили, что рабочий получил закрытые переломы бедренной кости, стопы и травмы ног.

Прокуратура вынесла ООО «НТСК» представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства. Также возбуждены 2 уголовных дела о нарушении в области охраны труда.

Дмитрий Здорников
Фото Артёма Ленца

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КОММЕНТАРИИ (6)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
16 май 2019 в 22:16

Техника безопасности очень важна везде и всегда. Как руоводитель ЧОПа знаю о чем говорю

Лапоть
16 май 2019 в 22:28

Пока не начнут делать коллекторы, так и будут случаи травматизма, сезонные отключения, разрытия, некачественно восстановленное благоустройство. А коллектор - это маленькое метро.

мамасита
16 май 2019 в 22:25

А когда сама прокуратура начнёт соблюдать "Закон о прокуратуре"?