В прокуратуре рассказали, из-за чего засыпало рабочего во время ремонта теплотрассы

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Проверку начали после публикации на НГС
Прокуратура уверяет, что были нарушены правила безопасности
Прокуратура Ленинского района Новосибирска рассказала, из-за чего засыпало рабочего СГК во время ремонта теплотрассы на Станционной: во время работ были нарушены правила безопасности.
Инцидент произошёл в середине апреля — тогда пострадавшего рабочего увезли в больницу с многочисленными травмами.
Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, расследование начали после публикации на НГС.
«В нарушение нормы [СНиП] при проведении ООО "НТСК" (принадлежит СГК. — Прим. ред.) земляных работ работники допущены в выемку, крутизна откосов которой не соответствовала глубине выемки.
<...> Слесарь по обслуживанию тепловых сетей раз в год должен быть обеспечен костюмом для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. В нарушение указанных требований слесарь <...> не обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того в прокуратуре сообщили, что рабочий получил закрытые переломы бедренной кости, стопы и травмы ног.
Прокуратура вынесла ООО «НТСК» представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства. Также возбуждены 2 уголовных дела о нарушении в области охраны труда.
Дмитрий Здорников
Фото Артёма Ленца
Техника безопасности очень важна везде и всегда. Как руоводитель ЧОПа знаю о чем говорю
Пока не начнут делать коллекторы, так и будут случаи травматизма, сезонные отключения, разрытия, некачественно восстановленное благоустройство. А коллектор - это маленькое метро.