Силовики заняли сквер: онлайн с четвертого дня протестов из-за скандальной стройки в Екатеринбурге

Трансляция обновляется

16 мая — четвертый день протестов из-за строительства храма на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. Задержания в сквере, по данным очевидцев, начались еще утром, тогда же туда завезли бетонные блоки — строительство продолжается.







Сейчас к скверу едет множество машин Росгвардии. Наши журналисты выехали на место, чтобы показывать происходящее в прямом эфире.





Напомним, наш журналист Сергей Панин и видеооператор Максим Бутусов будут вести прямой эфир на YouTube и в Facebook. Журналист Евгений Лобанов — во «ВКонтакте». Мария Игнатова и Надежда Касьянова — в Instagram. А Виктория Чулюкина будет вести онлайн в нашем Telegram-канале.





Здесь мы рассказываем о происходящем в текстовой трансляции.





18:57





Сегодня о сквере в Екатеринбурге впервые высказался Владимир Путин. Судя по его ответу, он не особо представляет масштаб конфликта (узнал о нем только вчера). Говорит, что надо провести опрос жителей района, где проходят протесты.





— Самый простой способ — провести опрос. При этом, нужно учесть и интересы меньшинства, — уточнил президент.







18:54





Тем временем, рабочие продолжают строить забор. Им осталось доделать несколько делений. И тогда сквер, за который борются екатеринбуржцы, будет полностью скрыт от глаз. Напомним, что предыдущую ограду протестующие сломали и выкинули в реку.











18:53





На огороженной территории большая группа ЧОП. Кажется, у них проходит какое-то собрание.











18:52





Интересно. Мы просто наложили границы участка, арендованного под строительство храма, и границы поставленного забора на одну карту и получили вот такой результат.















18:51





Но вечером часть ограды куда то унесли сотрудники Росгвардии.













18:49





Сегодня в сквере не один забор, а целых три ряда.





Эти фотографии сделаны утром.









18:48





Екатеринбуржцы протестовали у Драмы три дня. В первый день, 13 мая, они бились за сквер больше десяти часов. Задержали активистку Алену Смышляеву, забравшуюся на дерево.







14 мая горожане снова вышли бороться за сквер. Начались массовые задержания. В тот же день «заминировали» епархию.







Но продолжали бороться и 15 мая. Сквер защищал ОМОН с дубинками, людей не пускали на набережную. По разным данным, были задержаны от 33 до более чем 70 человек.





