Прокурор попросил закрыть дело учительницы, обвинённой в экстремизме после родительского собрания

Педагог с 40-летним стажем на одном из родительских собраний вступила в перепалку с матерью одного из учеников, гражданкой Узбекистана, и грубо обратилась к ней, попросив учить русский язык. Этот случай стал поводом для возбуждения в отношении Оганисян уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). На суде прокуратура уже требовала направить учительницу на психиатрическую экспертизу .

«Дела обстоят следующий образом: сегодня были прения сторон, и прокурор заявил о декриминализации статьи и, в связи с этим, о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

<...> И прокурор в сегодняшнем процессе, я так думаю, из-за того, что был общественный резонанс в средствах массовой информации, вернул Наталью Ивановну в процесс», — рассказал корреспонденту НГС общественник из организации «За права человека» Василий Ерюков.

Как рассказала корреспонденту НГС сама Наталья Оганисян, она намерена добиваться, чтобы уголовное дело прекратили из-за отсутствия преступления (то есть по реабилитирующим обстоятельствам. — Прим. ред.). Она утверждает, что родителей на собрании не оскорбляла.

«Я никакого слова не сказала, я 43 года проработала, я знаю, что это такое. <...> Всё, что мне приписывают, я не говорила. <...> Придумали просто фразу», — сказала она.

Педагог утверждает, что она действительно назвала мать одного из учеников хамкой, однако заявила, что это слово не может считаться оскорблением.