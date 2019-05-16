Прокурор попросил закрыть дело учительницы, обвинённой в экстремизме после родительского собрания

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Поводом для уголовного дела стала перепалка Натальи Оганисян с мамой одного из учеников
Педагог с 40-летним стажем Наталья Оганисян вступила в перепалку с матерью одного из учеников — это стало поводом для уголовного дела об экстремизме
Сегодня, 16 мая, прокуратура Болотнинского района Новосибирской области предложила закрыть уголовное дело в отношении учительницы Натальи Оганисян из посёлка Ояш.
Педагог с 40-летним стажем на одном из родительских собраний вступила в перепалку с матерью одного из учеников, гражданкой Узбекистана, и грубо обратилась к ней, попросив учить русский язык. Этот случай стал поводом для возбуждения в отношении Оганисян уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). На суде прокуратура уже требовала направить учительницу на психиатрическую экспертизу.
«Дела обстоят следующий образом: сегодня были прения сторон, и прокурор заявил о декриминализации статьи и, в связи с этим, о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
<...> И прокурор в сегодняшнем процессе, я так думаю, из-за того, что был общественный резонанс в средствах массовой информации, вернул Наталью Ивановну в процесс», — рассказал корреспонденту НГС общественник из организации «За права человека» Василий Ерюков.
Как рассказала корреспонденту НГС сама Наталья Оганисян, она намерена добиваться, чтобы уголовное дело прекратили из-за отсутствия преступления (то есть по реабилитирующим обстоятельствам. — Прим. ред.). Она утверждает, что родителей на собрании не оскорбляла.
«Я никакого слова не сказала, я 43 года проработала, я знаю, что это такое. <...> Всё, что мне приписывают, я не говорила. <...> Придумали просто фразу», — сказала она.
Педагог утверждает, что она действительно назвала мать одного из учеников хамкой, однако заявила, что это слово не может считаться оскорблением.
«Я же филолог, я слежу за новинками, слова меняются.
Со слова "хамка" 5 лет назад <...> сняли обвинительный вердикт. Сейчас оно никого не обзывает, никого не оскорбляет, оно просто характеризует грубого, невежливого человека.
И я доказала это в суде, но было придумано что-то следующее», — говорит Оганисян.
Сейчас судья удалился для принятия окончательного решения по делу, добавила подсудимая. Следующее судебное заседание назначено на 20 июня.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС отказались комментировать любую информацию по делу. «Тематика, связанная с экстремизмом, терроризмом, — мы по этим делам комментария не даём», — коротко сообщали в ведомстве.
На момент публикации в карточке дела на сайте суда Болотнинского района информации о следующем заседании ещё не появилось.
В середине августа 2018 года Дзержинский районный суд приговорил жителя Новосибирска к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за экстремизм — сам осуждённый утверждает, что причиной для судебного разбирательства стал шутливый комментарий, который следователи, по его мнению, неправильно поняли.
Дмитрий Здорников
Коллаж Юлии Шипициной