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Криминал

Прокурор попросил закрыть дело учительницы, обвинённой в экстремизме после родительского собрания

Поводом для уголовного дела стала перепалка Натальи Оганисян с мамой одного из учеников

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Педагог с 40-летним стажем Наталья Оганисян вступила в перепалку с матерью одного из учеников — это стало поводом для уголовного дела об экстремизме

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Сегодня, 16 мая, прокуратура Болотнинского района Новосибирской области предложила закрыть уголовное дело в отношении учительницы Натальи Оганисян из посёлка Ояш. 

Педагог с 40-летним стажем на одном из родительских собраний вступила в перепалку с матерью одного из учеников, гражданкой Узбекистана, и грубо обратилась к ней, попросив учить русский язык. Этот случай стал поводом для возбуждения в отношении Оганисян уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). На суде прокуратура уже требовала направить учительницу на психиатрическую экспертизу.

«Дела обстоят следующий образом: сегодня были прения сторон, и прокурор заявил о декриминализации статьи и, в связи с этим, о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

<...> И прокурор в сегодняшнем процессе, я так думаю, из-за того, что был общественный резонанс в средствах массовой информации, вернул Наталью Ивановну в процесс», — рассказал корреспонденту НГС общественник из организации «За права человека» Василий Ерюков.

Как рассказала корреспонденту НГС сама Наталья Оганисян, она намерена добиваться, чтобы уголовное дело прекратили из-за отсутствия преступления (то есть по реабилитирующим обстоятельствам. — Прим. ред.). Она утверждает, что родителей на собрании не оскорбляла. 

«Я никакого слова не сказала, я 43 года проработала, я знаю, что это такое. <...> Всё, что мне приписывают, я не говорила. <...> Придумали просто фразу», — сказала она.

Педагог утверждает, что она действительно назвала мать одного из учеников хамкой, однако заявила, что это слово не может считаться оскорблением. 

«Я же филолог, я слежу за новинками, слова меняются. 

Со слова "хамка" 5 лет назад <...> сняли обвинительный вердикт. Сейчас оно никого не обзывает, никого не оскорбляет, оно просто характеризует грубого, невежливого человека. 

И я доказала это в суде, но было придумано что-то следующее», — говорит Оганисян.

Сейчас судья удалился для принятия окончательного решения по делу, добавила подсудимая. Следующее судебное заседание назначено на 20 июня.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС отказались комментировать любую информацию по делу. «Тематика, связанная с экстремизмом, терроризмом, — мы по этим делам комментария не даём», — коротко сообщали в ведомстве.

На момент публикации в карточке дела на сайте суда Болотнинского района информации о следующем заседании ещё не появилось.

В середине августа 2018 года Дзержинский районный суд приговорил жителя Новосибирска к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за экстремизм — сам осуждённый утверждает, что причиной для судебного разбирательства стал шутливый комментарий, который следователи, по его мнению, неправильно поняли.

Дмитрий Здорников
Коллаж Юлии Шипициной

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

судэкстремизм

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КОММЕНТАРИИ (1)

физрук
16 май 2019 в 21:04

кто защитит местное население от эмигрантов ?