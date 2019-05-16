фоторепортаж

Миша, живи: сотни курсантов пришли спасти сибиряка, который не смог стать военным из-за рака

Больше 150 человек захотели стать донорами для Михаила Голикова, сражающегося за жизнь

Акцию, которая должна помочь Михаилу Голикову, устроили 16 мая в военном училище 
Акцию, которая должна помочь Михаилу Голикову, устроили 16 мая в военном училище 


Днём в четверг, 16 мая, более 150 человек из Новосибирского военного училища сдали кровь для Михаила Голикова — курсанта Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Голиков оставил учёбу из-за рака крови.


Новосибирец Михаил Голиков мечтал о военной карьере со школы — он даже забрал документы с факультета бизнеса НГТУ, чтобы пойти в армию, а после поступить в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. Спортивный и высокий, Голиков не только хорошо учился, но и стал членом команды по гребле.


Курсант готовился к зарубежным соревнованиям в Японии, когда его стал беспокоить странный кашель. В итоге обследования показали, что это не бронхит, а рак крови. Новосибирцу пришлось оставить учёбу и начать тяжёлое лечение — процесс болезни осложняло и то, что в городе нет оборудования, которое вовремя диагностирует ухудшения. Сейчас Михаил Голиков ждёт донора стволовых клеток, которые должны спасти его, но в базе пока нет подходящего человека.


На мероприятие пригласили и самого Михаила Голикова
На мероприятие пригласили и самого Михаила Голикова


Курсанты пояснили, что пришли добровольно — хотели помочь коллеге
Курсанты пояснили, что пришли добровольно — хотели помочь коллеге


Новосибирское военное училище решило помочь Голикову и предложило своим курсантам стать потенциальными донорами костного мозга. На сегодняшнюю акцию благотворительного фонда «Русфонд» и компании «Инвитро» в училище пришли более 150 человек — они сдали кровь, чтобы вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.


Акция, на которой собрались потенциальные доноры, стала самой массовой в Новосибирске
Акция, на которой собрались потенциальные доноры, стала самой массовой в Новосибирске


Курсанты даже вставали в очередь, чтобы сдать кровь специалистам «Инвитро»
Курсанты даже вставали в очередь, чтобы сдать кровь специалистам «Инвитро»


«Спасибо большое всем, кто сюда пришёл и решил вступить в регистр, это на самом деле очень важно. И очень просто — сдать 4 мл крови и стать потенциальным донором костного мозга. 


Руководство вашего училища решило поддержать Мишу — у Миши лейкоз, это рак крови, он заболел два года назад, и для того, чтобы поправиться, ему нужна трансплантация костного мозга. 


Мы призываем всех неравнодушных вступать в регистр», — обратилась к курсантам координатор регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по Сибирскому федеральному округу Елизавета Бражник.


Перед сдачей они заполняли договор на процедуру
Перед сдачей они заполняли договор на процедуру


Курсанты Азиз Сабиркулов и Хетаг Челахсаев объяснили НГС, что готовы помогать не только Михаилу, но и другим людям
Курсанты Азиз Сабиркулов и Хетаг Челахсаев объяснили НГС, что готовы помогать не только Михаилу, но и другим людям


Как рассказали корреспонденту НГС курсанты Азиз Сабиркулов и Хетаг Челахсаев, все участники пришли на акцию добровольно.


«Мы решили не оставаться равнодушными, решили помочь нашему товарищу, потому что он даже не бывший курсант, а курсант Михайловской артиллерийской академии, решили помочь ему сегодня. Если наша кровь не подойдёт ему, то мы можем помочь другим людям», — отметил Хетаг Челахсаев.


Михаил Голиков рассказал, что раньше рассматривал Новосибирское военное училище в качестве места учёбы, но в итоге поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга
Михаил Голиков рассказал, что раньше рассматривал Новосибирское военное училище в качестве места учёбы, но в итоге поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга


На акцию пришёл и сам Михаил Голиков. Он заверил корреспондента НГС, что чувствует себя «классно». В мае он снова поедет в Петербург на очередное обследование.


Ранее НГС рассказал историю маленькой жительницы Новосибирска Таси — незнакомый слесарь из Кирова несколько лет назад вступил в регистр и вскоре спас девочку от страшной болезни.

Прочтений: 1929

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено