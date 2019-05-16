Миша, живи: сотни курсантов пришли спасти сибиряка, который не смог стать военным из-за рака

Больше 150 человек захотели стать донорами для Михаила Голикова, сражающегося за жизнь

Акцию, которая должна помочь Михаилу Голикову, устроили 16 мая в военном училище





Днём в четверг, 16 мая, более 150 человек из Новосибирского военного училища сдали кровь для Михаила Голикова — курсанта Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Голиков оставил учёбу из-за рака крови.







Новосибирец Михаил Голиков мечтал о военной карьере со школы — он даже забрал документы с факультета бизнеса НГТУ, чтобы пойти в армию, а после поступить в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. Спортивный и высокий, Голиков не только хорошо учился, но и стал членом команды по гребле.







Курсант готовился к зарубежным соревнованиям в Японии, когда его стал беспокоить странный кашель. В итоге обследования показали, что это не бронхит, а рак крови. Новосибирцу пришлось оставить учёбу и начать тяжёлое лечение — процесс болезни осложняло и то, что в городе нет оборудования, которое вовремя диагностирует ухудшения. Сейчас Михаил Голиков ждёт донора стволовых клеток, которые должны спасти его, но в базе пока нет подходящего человека.







На мероприятие пригласили и самого Михаила Голикова





Курсанты пояснили, что пришли добровольно — хотели помочь коллеге





Новосибирское военное училище решило помочь Голикову и предложило своим курсантам стать потенциальными донорами костного мозга. На сегодняшнюю акцию благотворительного фонда «Русфонд» и компании «Инвитро» в училище пришли более 150 человек — они сдали кровь, чтобы вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.







Акция, на которой собрались потенциальные доноры, стала самой массовой в Новосибирске





Курсанты даже вставали в очередь, чтобы сдать кровь специалистам «Инвитро»





«Спасибо большое всем, кто сюда пришёл и решил вступить в регистр, это на самом деле очень важно. И очень просто — сдать 4 мл крови и стать потенциальным донором костного мозга.





Руководство вашего училища решило поддержать Мишу — у Миши лейкоз, это рак крови, он заболел два года назад, и для того, чтобы поправиться, ему нужна трансплантация костного мозга.





Мы призываем всех неравнодушных вступать в регистр», — обратилась к курсантам координатор регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по Сибирскому федеральному округу Елизавета Бражник.







Перед сдачей они заполняли договор на процедуру





Курсанты Азиз Сабиркулов и Хетаг Челахсаев объяснили НГС, что готовы помогать не только Михаилу, но и другим людям





Как рассказали корреспонденту НГС курсанты Азиз Сабиркулов и Хетаг Челахсаев, все участники пришли на акцию добровольно.







«Мы решили не оставаться равнодушными, решили помочь нашему товарищу, потому что он даже не бывший курсант, а курсант Михайловской артиллерийской академии, решили помочь ему сегодня. Если наша кровь не подойдёт ему, то мы можем помочь другим людям», — отметил Хетаг Челахсаев.







Михаил Голиков рассказал, что раньше рассматривал Новосибирское военное училище в качестве места учёбы, но в итоге поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга





На акцию пришёл и сам Михаил Голиков. Он заверил корреспондента НГС, что чувствует себя «классно». В мае он снова поедет в Петербург на очередное обследование.







Ранее НГС рассказал историю маленькой жительницы Новосибирска Таси — незнакомый слесарь из Кирова несколько лет назад вступил в регистр и вскоре спас девочку от страшной болезни.

