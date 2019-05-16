Палка надоела: вариаторы и роботы вытеснили машины с механической коробкой

За год доля новых авто с механикой упала на 8%

Renault Logan активно продается с механической КП
Renault Logan активно продается с механической КП


В России неуклонно падает доля автомобилей с механической коробкой передач, которая замещается автоматическими трансмиссиями разного вида (вариатор, робот или гидротрансформатор). 


За I квартал 2019 года продано 152 000 новых машин с механической КП, это на 8% меньше, чем в I квартале прошлого года, сообщают аналитики агентства «Автостат». 


Для Новосибирска тоже характерно снижение доли авто с механикой. 


«Доля автомобилей с механикой за год сократилась с 45,2% до 41,3%. Где-то этот показатель выше общероссийского, где-то ниже, но это сейчас такая повальная тенденция», — отмечает руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 


Наибольшую лепту в пополнение рядов механики вносит марка LADA — за три месяца продано 74 400 таких машин. Renault продала 20 600 автомобилей на механике, Hyundai — 9300 штук, KIA — 8700 штук, Skoda — 6000 штук. 


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