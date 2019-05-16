Минздрав уволил Караськова с должности директора клиники Мешалкина

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Известный кардиохирург проработал в клинике больше 35 лет
Александр Караськов был директором клиники Мешалкина 20 лет
Минздрав России снял Александра Караськова с должности директора клиники Мешалкина — кардиохирург возглавлял учреждение 20 лет.
Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил сам Александр Караськов. «Хочу работать хирургом и доделать успеть научные разработки», — объяснил причину Караськов.
Он отметил, что пока не знает, кто станет новым директором клиники и добавил, что надеется остаться работать в Новосибирске.
По информации сайта клиники Мешалкина, Александр Караськов поступил в Омский государственный медицинский институт в 1977 году, с 4-го курса участвовал в кардиохирургических и сосудистых операциях, а позже перевёлся в Новосибирский государственный медицинский институт.
В 1983 году, после окончания лечебного факультета Караськов начал работать в клинике Мешалкина, а возглавил учреждение хирург в 1999 году. Кроме административной работы он вёл научную деятельность. Караськов — академик РАН, доктор медицинских наук и практикующий сердечно-сосудистый хирург, рекордсмен по выполнению сложнейшей операции на сердце — процедуры Росса.
Караськов — действующий депутат Заксобрания Новосибирской области от «Единой России», заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Весной 2019 года Александр Караськов активно защищал своего заместителя, известного кардиохирурга и учёного Евгения Покушалова, которого ФСБ задержала в феврале прямо на рабочем месте в клинике. В отношении Покушалова возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), почти два месяца врач провёл в СИЗО, несмотря на протесты научно-медицинского сообщества. Суд изменил меру пресечения на домашний арест 15 апреля.
Мария Морсина
Фото клиники Мешалкина
директора или главврача? а то мы "интернов" насмотрелись, не понимаемо...
а также не понятно - как можно совмещать "директора" клиники и депутатство??