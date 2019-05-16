Минздрав уволил Караськова с должности директора клиники Мешалкина

Минздрав России снял Александра Караськова с должности директора клиники Мешалкина — кардиохирург возглавлял учреждение 20 лет.



Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил сам Александр Караськов. «Хочу работать хирургом и доделать успеть научные разработки», — объяснил причину Караськов.

Он отметил, что пока не знает, кто станет новым директором клиники и добавил, что надеется остаться работать в Новосибирске.

По информации сайта клиники Мешалкина, Александр Караськов поступил в Омский государственный медицинский институт в 1977 году, с 4-го курса участвовал в кардиохирургических и сосудистых операциях, а позже перевёлся в Новосибирский государственный медицинский институт.