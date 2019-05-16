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Криминал

Трое жителей Тувы пойдут под суд за убийство женщины-таксиста на Бугринском мосту

Убийцы бросили машину с телом на Бугринском мосту, когда у них кончился бензин

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Машину вместе с трупом сибирячки обнаружили утром на Бугринском мосту

Фото: 54.мвд.рф 

Следственный комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины-таксиста — следователи обвиняют в преступлении трёх уроженцев Республики Тыва.

Убийство Кимотхон Раззаковой, которая работала таксистом, произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года. Машину с телом погибшей на Бугринском мосту обнаружил её сын.

Следователям вместе с новосибирской полицией удалось установить, что убийство совершили три уроженца Республики Тыва. 

Они заказали такси и во время поездки предложили женщине свернуть в частный сектор.

«Потерпевшую попросили проехать в частный сектор, свернув с автомагистрали, где 29-, 30- и 31-летние приятели совершили убийство таксиста, похитили её мобильный телефон, денежные средства и завладели автомашиной. Когда обвиняемые двигались на автомашине потерпевшей по Бугринскому мосту, у неё закончилось топливо. Они были вынуждены оставить автомашину и находившееся там тело потерпевшей, не успев принять мер к его сокрытию», — сообщили в областном управлении СК.

Дмитрий Здорников
Фото 54.мвд.рф 

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убийствотаксист

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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
16 май 2019 в 18:54

Уважаемый суд! Отгородите таких людей от общества, пожизненно всем! Христа ради прошу!

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
16 май 2019 в 18:49

Наконец-то нашли. Надеюсь, им дадут большие сроки.

Кэт
16 май 2019 в 18:56

Почему высшей меры нет?! бедная женщина..Нелюди не должны после отсидки вновь нести угрозу обществу !