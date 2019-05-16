Трое жителей Тувы пойдут под суд за убийство женщины-таксиста на Бугринском мосту

Следственный комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины-таксиста — следователи обвиняют в преступлении трёх уроженцев Республики Тыва.

Убийство Кимотхон Раззаковой, которая работала таксистом, произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года. Машину с телом погибшей на Бугринском мосту обнаружил её сын.

Следователям вместе с новосибирской полицией удалось установить, что убийство совершили три уроженца Республики Тыва.

Они заказали такси и во время поездки предложили женщине свернуть в частный сектор.