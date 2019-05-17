К Новосибирску приближается тёплый воздух с европейской части страны

Уже сегодня в Новосибирске будет тепло





Новосибирские синоптики дали прогноз на пятницу и ближайшие выходные — характер погоды начал меняться.





«17-го днём ожидается улучшение погодных условий в плане повышения дневных температур. Связано это с изменением направления поступления воздушных масс на юг Западной Сибири и в Новосибирскую область в частности. Тёплый воздух с европейской части России, переваливая Урал, будет распространяться на нашу территорию», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.





Сегодня днём будет до +13 … +18 градусов, ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное, осадки маловероятны.





В ночь на субботу будет от +2 до +7 градусов, только по востоку сохранятся отрицательные температуры.





Днём в субботу по региону температура будет достигать 20–25 градусов, по западу области, где будет облачность, температуры будут не выше 14 градусов.





«В субботу днём ветер будет несколько крепче 7–12 м/с, но он сохранит своё юго-западное направление», — уточнила Лапчик.





В ночь на воскресенье температура будет 8–12 градусов, а днём будет облачная погода с прояснениями, поэтому температура составит от 17 до 22 градусов, но по южным районам до +27 градусов. Ветер в порывах также будет до 7–12 м/с. В отдельных районах начнутся грозовые дожди.





В начале недели НГС публиковал подробный прогноз погоды на май — месяц может выдаться очень дождливым.

