«Это неприятно и затратно»: завод выселяет детскую поликлинику из здания на Красном проспекте

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Поликлиника закроется до конца этого года — врачам ищут новое место для работы
Новосибирский завод решил избавиться от непрофильных активов и сообщил о том, что расторгает договор аренды с поликлиникой
В Новосибирске готовится к переезду детское отделение поликлиники
О том, что поликлиническое отделение
Главный врач поликлиники
«Мы получили уведомление от завода ["НЭВЗ-Союз"] о том, что они расторгают договор аренды. <…> Словом, мы вынужденно покидаем [здание],
это не наша инициатива — покинуть это отделение, потому что, конечно, для нас это и неприятно, и затратно.
И поскольку мы не получаем взамен никаких новых помещений, где могли бы разместить существующие подразделения, то сейчас идёт работа над внутрипланировочными решениями», — рассказал корреспонденту НГС главный врач поликлиники
Он пояснил, что освободить помещение поликлинике нужно до 1 января 2020 года, но, возможно, это произойдёт раньше. Предполагается, что после работающие в этом месте врачи будут принимать в других поликлинических отделениях, входящих в состав поликлиники
«Существует проект дорожной карты перемещений, он ещё обсуждается и будет обсуждаться в министерстве здравоохранения. Мы его представляем, согласовываем. Смотрим, конечно, чтобы подразделения размещались так, как будет более удобно нашим пациентам. <…> Пока рано говорить о маршрутизации переезда. <…> Без всякой паники, без всякого ажиотажа мы в спокойном порядке [прорабатываем переезд], максимально пытаясь сохранить географическую доступность, доступность по специалистам медицинской помощи», — сообщил Александр Калиниченко.
Генеральный директор холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» Виктор Медведко, в свою очередь, рассказал, что
предприятие ликвидирует непроизводственные активы, и это единственная причина, по которой поликлинику попросили съехать.
«Идёт сегодня необходимость притока капитала в производственную деятельность», — пояснил гендиректор.
По словам Виктора Медведко, предприятие не хочет нанести никому вреда и относится к арендатору с уважением, потому что понимает социальную значимость поликлиники. При этом ответа по поводу расторжения договора аренды компания от арендатора пока не получила.
«Но мы их и не торопим — примерно месяц назад такое предложение мы высказали, ну а дальше мы будем смотреть, согласовывать сроки и всё остальное. <…> Мы говорили о желаемых нами сроках — 1 января. Но если окажется по какой-то причине, что необходимы там какие-то корректировки этих сроков, несомненно, все сомнения будут толковаться в их пользу», — добавил руководитель «НЭВЗ-Союз».
Накануне почти два десятка жителей микрорайона «ОбьГЭС» вышли на акцию против строительства поликлиники по концессионному соглашению — некоторые из них принесли с собой провокационные плакаты.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова
Учитывая, что президентскую программу об улучшении демографии в России выполняет только Алина Кабаева, детские поликлиники нашему государству скоро будут совсем не нужны.
Помещение завода было абсолютно не приспособлено для приёма и лечения детей!Кто бывал там,меня поймёт.Тесно,узкие коридоры,страшная духота,для детей и родителей это была мука!будем надеяться,что другое помещение будет более приспособленным для детей.