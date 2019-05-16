«Это неприятно и затратно»: завод выселяет детскую поликлинику из здания на Красном проспекте

«Мы получили уведомление от завода ["НЭВЗ-Союз"] о том, что они расторгают договор аренды. <…> Словом, мы вынужденно покидаем [здание],

О том, что поликлиническое отделение № 2 готовится к переезду, в редакцию НГС сообщил читатель.

В Новосибирске готовится к переезду детское отделение поликлиники № 27, которое работает на Красном проспекте, 220 к1 в Заельцовском районе: съехать с арендованных площадей врачей попросил собственник — холдинговая компания «НЭВЗ-Союз».

это не наша инициатива — покинуть это отделение, потому что, конечно, для нас это и неприятно, и затратно.

И поскольку мы не получаем взамен никаких новых помещений, где могли бы разместить существующие подразделения, то сейчас идёт работа над внутрипланировочными решениями», — рассказал корреспонденту НГС главный врач поликлиники № 27 Александр Калиниченко.



Он пояснил, что освободить помещение поликлинике нужно до 1 января 2020 года, но, возможно, это произойдёт раньше. Предполагается, что после работающие в этом месте врачи будут принимать в других поликлинических отделениях, входящих в состав поликлиники № 27. Куда именно переедут те или иные специалисты, ещё окончательно не решено.



«Существует проект дорожной карты перемещений, он ещё обсуждается и будет обсуждаться в министерстве здравоохранения. Мы его представляем, согласовываем. Смотрим, конечно, чтобы подразделения размещались так, как будет более удобно нашим пациентам. <…> Пока рано говорить о маршрутизации переезда. <…> Без всякой паники, без всякого ажиотажа мы в спокойном порядке [прорабатываем переезд], максимально пытаясь сохранить географическую доступность, доступность по специалистам медицинской помощи», — сообщил Александр Калиниченко.

