Недоломанный кинотеатр «Металлист» отказались признать памятником

Сохранять здание уже нет смысла, считают в компании, которая пыталась его снести

Здание начали сносить ещё в начале августа, однако работу техники остановили





Архитекторы отказались признать здание кинотеатра «Металлист» в Ленинском районе Новосибирска памятником архитектуры — здание начали ломать ещё в начале прошлого августа, однако после того, как на стройку приехали общественники, работу техники остановили.





Информация о проекте появилась на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Согласно акту экспертизы, которую провели архитекторы из научного бюро «Стройреставрация», заказчиком выступила компания «Парк Победы», владеющая участком под зданием.







Экспертизу проводил архитектор с 12-летним стажем из Санкт-Петербурга Руслан Гаджиев. В начале документа уточняется, что эксперт не состоит с заказчиком в родстве и не имеет с ним каких-либо иных связей.





По итогам экспертизы Руслан Гаджиев пришёл к выводу, что кинотеатр нельзя отнести к разряду памятников, потому что здание не обладает уникальной ценностью, так как не имеет «стилевой выразительности и индивидуальности».





«Отнесение объекта к объектам культурного наследия с общей видовой принадлежностью — памятник архитектуры и градостроительства, не имеет достаточных оснований», — заключает Руслан Гаджиев.







Вместо сохранения здания в его первоначальном виде эксперт предложил увековечить его связь с периодом развития левобережной части города с помощью памятной доски или QR-кода.







Как сообщил корреспонденту НГС руководитель «Парка Победы» Александр Веретенин, компания в целом согласна с решением экспертизы.





«Естественно, дальше законная процедура — это обсуждение, принятие решений и прочие все вещи, которые необходимы. <...> Моё мнение всегда была одно и тоже: в таком состоянии памятник, если его вдруг признать памятником, это просто <...> я могу сказать, что это невозможно.





Его сохранять, как культурное место, как памятное место можно. Воссоздать, что-то сделать, но само здание [сохранять] в таком виде, в котором оно сейчас, — это утопия», — сказал он.





Здание кинотеатра «Металлист» начали сносить 2 августа. За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось.







Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению и его демонтаж необходимо возобновить.

