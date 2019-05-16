В новосибирской ИКЕА появились сумки из упаковок от чипсов

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В новой коллекции соединили скандинавский дизайн и африканский стиль
Сумка-шопер стоит 799 рублей
Сегодня, 16 мая, в новосибирской ИКЕА появилась в продаже новая ограниченная коллекция «ОВЕРАЛЛЬТ», которая соединила в себе скандинавский дизайн и африканский стиль: среди 33 товаров есть сумки-шоперы, для создания которых использовали блестящие полосы волокнистого материала, полученного из отходов производства упаковки для чипсов.
Как сообщила пресс-служба ИКЕА, над созданием серии они работали в партнёрстве с организаторами ежегодной конференции Design Indaba, посвящённой мировому и африканскому дизайну в различных направлениях. Совместно с десятью дизайнерами и художниками из пяти стран Африки дизайнеры ИКЕА исследовали современные африканские традиции жизни в городе.
33 товара коллекции — это предметы мебели, посуда, текстиль и сумки-шоперы из переработанного материала. Дизайн сумок разработали основательницы Reform Studio Хенд Риад и Мариам Хазем. Для их создания они использовали блестящие полосы волокнистого материала, который был получен из отходов производства упаковки для чипсов.
«Эту идею придумали основательницы студии Reform Studio Хенд и Мариам. С детства их учили находить новое применение старым вещам и никогда не выбрасывать то, что ещё может пригодиться. Детские привычки быстро превратились в осознанный образ жизни и помогли выбрать направление деятельности: теперь они делают из отходов новые экологичные материалы, которые можно применять в разных областях», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ИКЕА.
Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой