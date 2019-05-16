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Фоторепортаж

В новосибирской ИКЕА появились сумки из упаковок от чипсов

В новой коллекции соединили скандинавский дизайн и африканский стиль

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Сумка-шопер стоит 799 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня, 16 мая, в новосибирской ИКЕА появилась в продаже новая ограниченная коллекция «ОВЕРАЛЛЬТ», которая соединила в себе скандинавский дизайн и африканский стиль: среди 33 товаров есть сумки-шоперы, для создания которых использовали блестящие полосы волокнистого материала, полученного из отходов производства упаковки для чипсов.

Как сообщила пресс-служба ИКЕА, над созданием серии они работали в партнёрстве с организаторами ежегодной конференции Design Indaba, посвящённой мировому и африканскому дизайну в различных направлениях. Совместно с десятью дизайнерами и художниками из пяти стран Африки дизайнеры ИКЕА исследовали современные африканские традиции жизни в городе.

Такая скамья стоит 8999 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

33 товара коллекции — это предметы мебели, посуда, текстиль и сумки-шоперы из переработанного материала. Дизайн сумок разработали основательницы Reform Studio Хенд Риад и Мариам Хазем. Для их создания они использовали блестящие полосы волокнистого материала, который был получен из отходов производства упаковки для чипсов.

«Эту идею придумали основательницы студии Reform Studio Хенд и Мариам. С детства их учили находить новое применение старым вещам и никогда не выбрасывать то, что ещё может пригодиться. Детские привычки быстро превратились в осознанный образ жизни и помогли выбрать направление деятельности: теперь они делают из отходов новые экологичные материалы, которые можно применять в разных областях», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ИКЕА.

Дизайнеры Бетан Райнер и Наим Бивиджи исследовали домашние традиции, чтобы разработать посуду, которая обеспечит более комфортный подход к приготовлению и сервировке еды

Фото: Ольга Бурлакова

Упаковка из 32 салфеток стоит 99 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Банка с крышкой (слева) стоит 349 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Банка для масла стоит 499 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Коллекция «ОВЕРАЛЛЬТ» доступна и при заказах онлайн

Фото: Ольга Бурлакова

Дизайнер одежды и художница из Сенегала Селли Раби Кейн стала автором корзины, повторяющей узор плетёных косичек. Цена большой корзины — 1169 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Безворсовые ковры с крупным геометрическим узором придумал Ладума Нгксоколо из ЮАР

Фото: Ольга Бурлакова

В апреле в новосибирской ИКЕА появились дома для кошек и посуда для собак.

Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой

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ИКЕАдизайнерыэкологичные материалы

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Доктoр
16 май 2019 в 23:19

Ну и цены! Дорого, млин! ;(

111111
16 май 2019 в 23:18

....маразм крепчает)))!!!!!

Хамло Московское
16 май 2019 в 23:42

Как черни кинули кусок мусора.
Покупайте.