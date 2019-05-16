В новосибирской ИКЕА появились сумки из упаковок от чипсов

Сегодня, 16 мая, в новосибирской ИКЕА появилась в продаже новая ограниченная коллекция «ОВЕРАЛЛЬТ», которая соединила в себе скандинавский дизайн и африканский стиль: среди 33 товаров есть сумки-шоперы, для создания которых использовали блестящие полосы волокнистого материала, полученного из отходов производства упаковки для чипсов.



Как сообщила пресс-служба ИКЕА, над созданием серии они работали в партнёрстве с организаторами ежегодной конференции Design Indaba, посвящённой мировому и африканскому дизайну в различных направлениях. Совместно с десятью дизайнерами и художниками из пяти стран Африки дизайнеры ИКЕА исследовали современные африканские традиции жизни в городе.

