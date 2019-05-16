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Весна

Склоны Алтая покрылись ярко-сиреневыми цветами

Новосибирский фотограф сделал красочные снимки в цветущих горах

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Рододендрон цветёт в течение двух первых декад мая

Фото: Алексей Парфёнов

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов застал в горах Алтая цветение красочного рододендрона и сделал яркие снимки.

«Рододендрон Ледебура бурно произрастает на территории Онгудайского района Республики Алтай, его сразу же можно встретить после спуска с перевала Чике-Таман и немного южнее по трассе р256 "Чуйский тракт"», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.

По его словам, рододендрон цветёт в течение первых двух-трёх недель мая — от цветов зелёные склоны гор меняют свой цвет на ярко-сиреневый.

«Практически ежегодно ездим на майские праздники отдыхать, в этот раз ездили в село Курай любоваться Северо-Чуйским хребтом и Курайской степью», — рассказал Парфёнов.

Фотограф побывал на Алтае на прошедших длинных выходных, а сегодня поделился с НГС своими фотографиями.

Во время его цветения склоны становятся ярко-сиреневого цвета

Фото: Алексей Парфёнов

Рододендрон входит в семейство вересковых

Фото: Алексей Парфёнов

Рододендрон также называют маральником или сибирским багульником

Фото: Алексей Парфёнов

А название рододендрон Ледебура присвоено растению в честь немецкого ботаника Карла Христиана Фридриха фон Ледебура, который ходил в ботаническую экспедицию на Алтай

Фото: Алексей Парфёнов

В марте Алексей Парфёнов попал в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» на международном конкурсе 35 Awards.

Елена Громкова
Фото Алексея Парфёнова

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КОММЕНТАРИИ (12)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
16 май 2019 в 16:49

Около своего ЧОПа устроил фотосессию, с блекджеком и барышнями-сотрудницами.

Buravchik
16 май 2019 в 17:48

"По его словам, рододендрон цветёт в течение первых двух-трёх недель мая".
В Чемальском районе он начинает цвести уже во второй декаде апреля!

Buravchik
16 май 2019 в 17:46

"Рододендрон Ледебура бурно произрастает на территории Онгудайского района Республики Алтай, его сразу же можно встретить после спуска с перевала Чике-Таман и немного южнее по трассе р256 "Чуйский тракт"», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов".
Его сразу же можно встретить после Манжерока!
В этом году на первомайских праздниках я был на Алтае в Чемале. И там его полно!