Склоны Алтая покрылись ярко-сиреневыми цветами

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов застал в горах Алтая цветение красочного рододендрона и сделал яркие снимки.



«Рододендрон Ледебура бурно произрастает на территории Онгудайского района Республики Алтай, его сразу же можно встретить после спуска с перевала Чике-Таман и немного южнее по трассе р256 "Чуйский тракт"», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.

По его словам, рододендрон цветёт в течение первых двух-трёх недель мая — от цветов зелёные склоны гор меняют свой цвет на ярко-сиреневый.