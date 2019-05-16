Склоны Алтая покрылись ярко-сиреневыми цветами

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Новосибирский фотограф сделал красочные снимки в цветущих горах
Рододендрон цветёт в течение двух первых декад мая
Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов застал в горах Алтая цветение красочного рододендрона и сделал яркие снимки.
«Рододендрон Ледебура бурно произрастает на территории Онгудайского района Республики Алтай, его сразу же можно встретить после спуска с перевала Чике-Таман и немного южнее по трассе р256 "Чуйский тракт"», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.
По его словам, рододендрон цветёт в течение первых двух-трёх недель мая — от цветов зелёные склоны гор меняют свой цвет на ярко-сиреневый.
«Практически ежегодно ездим на майские праздники отдыхать, в этот раз ездили в село Курай любоваться Северо-Чуйским хребтом и Курайской степью», — рассказал Парфёнов.
Фотограф побывал на Алтае на прошедших длинных выходных, а сегодня поделился с НГС своими фотографиями.
В марте Алексей Парфёнов попал в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» на международном конкурсе 35 Awards.
Елена Громкова
Фото Алексея Парфёнова
Около своего ЧОПа устроил фотосессию, с блекджеком и барышнями-сотрудницами.
"По его словам, рододендрон цветёт в течение первых двух-трёх недель мая".
В Чемальском районе он начинает цвести уже во второй декаде апреля!
"Рододендрон Ледебура бурно произрастает на территории Онгудайского района Республики Алтай, его сразу же можно встретить после спуска с перевала Чике-Таман и немного южнее по трассе р256 "Чуйский тракт"», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов".
Его сразу же можно встретить после Манжерока!
В этом году на первомайских праздниках я был на Алтае в Чемале. И там его полно!