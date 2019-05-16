Новосибирец продал две фотографии за 650 тысяч рублей

Ради этих снимков Вадим Махоров забрался на огромную высоту в Китае и Бразилии

Фотографию, сделанную со Статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Вадим Махоров продал за 360 тысяч рублей. Её размер составил 140 на 220 сантиметров 
Фотографию, сделанную со Статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Вадим Махоров продал за 360 тысяч рублей. Её размер составил 140 на 220 сантиметров 


Новосибирский фотограф Вадим Махоров продал два снимка за 650 тысяч рублей. Его фотографии были размещены в швейцарской галерее Colab gallery. 


Как рассказал корреспонденту НГС Вадим Махоров, обе фотографии были сделаны в рамках совместного проекта Ontheroofs, которым он занимается вместе с Виталием Раскаловым. 


«Два автора указаны, потому что мы не стали разделять, где чьи фото, потому что проект общий — Ontheroofs. Но конкретно эти две фотографии снял я, а на снимках Виталий. <....> Мы выставляемся, точнее, с нашим проектом Ontheroofs, третий раз, и всё эти три раза продажи были успешные, каждый раз продавались фотографии по несколько тысяч евро. <...> Заранее мы выставили ценники, отталкиваясь, в первую очередь, от стоимости производства и стоимости самой работы, плюс налоги. <...> Люди думают, что если продал на 10 тысяч евро — все деньги сразу тебе идут», — рассказал Вадим Махоров. 


Махоров уточнил, что всего за время этой выставки он продал 15 фотографий на общую сумму более 860 тысяч рублей. По его словам, деньги не являются главной целью — для него важнее получить признание.


«Для меня деньги не главное в данном случае, потому что это искусство. Мне интересен сам факт экспозиции, подтверждение того, что всё не зря, что люди ценят то, что я делаю. <...> А то, что деньги идут, — это приятный бонус, но не цель», — добавил фотограф. 


Второе фото было сделано со строящегося финансового центра Shenzhen Tower в Китае 
Второе фото было сделано со строящегося финансового центра Shenzhen Tower в Китае 


Обе фотографии Вадима Махорова были сделаны в путешествии: первая — в бразильском Рио-де-Жанейро, вторая — в китайском Шэньчжэне. По словам Махорова, он вместе с Виталием Раскаловым самостоятельно забирались на сооружения, при этом не используя страховку. 


«Страховку мы никогда не используем, она только мешает. Только если в каких-то коммерческих проектах её просят использовать. <...> Мы приехали в Бразилию с целью залезть на статую Христа, ночью пробрались, обошли все камеры, никто нас не видел. Нашли лестницу огромную, которая вела к ногам, где была дверь и залезли. <...> А вторая фотография была сделана, когда мы залезали на Shenzhen Tower,<...> в момент китайского Нового года, когда никто не работает, забрались на кран и сделали эти фото», — добавил Махоров. 


В марте Вадим Махоров опубликовал серию снимков замёрзшего Байкала — самые красивые фотографии он сделал с помощью дрона.

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