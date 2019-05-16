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Город

Мэрия разрешила построить 4-этажный ресторан на газоне с берёзами около зоопарка

Мимо этих деревьев новосибирцы ходят по улице Плановой по пути в зоопарк

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Сейчас на этом участке находятся несколько десятков деревьев — преимущественно это берёзы и хвойные деревья

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска разрешила строительство на месте газона с деревьями на улице Плановой в Заельцовском районе — сейчас на этом месте газон с берёзами и тротуар, ведущий к зоопарку.

Разрешение на строительство выдано 14 мая и опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. В документе уточняется, что участок намерена застраивать компания «Гамма». По информации базы данных «Контур.Фокус», директором и учредителем компании является Юрик Озманян, ранее возглавлявший две оптовых компании по продаже обуви.

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментарий в компании «Гамма». По телефону компании, которая находится по адресу регистрации «Гаммы», сообщили, что к застройщику на Плановой отношения не имеют. 

В документах мэрии говорится, что здание ресторана будет 4-этажным и займёт почти треть всего участка общей площадью 0,23 га. Кроме того, предполагается, что у ресторана будет своя подземная парковка на 20 машино-мест. Разрешение действительно до 10 марта 2021 года.

Сейчас на этом участке находятся несколько десятков деревьев — преимущественно это берёзы и хвойные деревья.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой уточнить, предполагает ли строительство вырубку деревьев и будут ли они восстановлены застройщиком.

По данным Публичной кадастровой карты, разрешённое использование участка — «для размещения объектов общественного питания». Этот же участок фигурировал в планах скандальной компании «Сиб-Фуд», которая ещё в 2012 году объявляла о строительстве сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Новосибирске. Тогда ресторан на Плановой «Сиб-Фуд» не построила, а развитием этой сети фастфуда занялась другая компания. 

В Новосибирске часто под вырубку попадают деревья из-за строительства. Так, например, в январе 2018 года на площадке перед зданием на Челюскинцев, 50, через дорогу от новосибирского цирка, на месте сквера начали строить одноэтажное здание с парковкой. Стройка ещё не завершена. 

А вырубка деревьев перед лицеем «Надежда Сибири» вызвала целый общественный резонанс прошлой осенью. Рядом с лицеем хотят построить 8-этажный деловой центр.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (342)

Сулико
16 май 2019 в 16:03

Локоть, хватит продавать город ради финансовой наживы! Оставь в покое последние зеленые уголки.

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Ржака
16 май 2019 в 15:59

Коррупция во всей красе...

Царапулька
16 май 2019 в 16:01

Позор Локтю!
Позор городским властям!

Опыт Екатеринбурга ничему наших властей не научил!

Локоть обещал бороться с точечной застройкой и развивать зелёные зоны. А что по факту!

ЛОКОТЬ - САМЫЙ ПОЗОРНЫЙ МЭР НОВОСИБИРСКА! ПУСТОМЕЛЯ!