Зоопарк накормил гималайского медведя едой в пакете из KFC

Сегодня, 16 мая, в Новосибирском зоопарке прошла серия показательных кормлений — в этот раз на публике кормили медведей.

По правилам показательных кормлений, еду для животных упаковывают таким образом, чтобы у зверей создавалось ощущение, что они её добывают самостоятельно.

К 15:00 зрителей пригласили к клетке с бурыми медведями, здесь еду для медведя упаковали в бумажный пакет и положили в покрышку. Другой пакет с едой подвесили на дерево.

После этого посетители отправились смотреть на гималайских медведей. В их клетке часть еды также привязали к покрышке, другую часть упаковали в пакет из KFC и спрятали внутри пня.