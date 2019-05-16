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Развлечения

Зоопарк накормил гималайского медведя едой в пакете из KFC

Бурому медведю достался пакет без опознавательных знаков

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В клетке с гималайскими медведями еду упаковали в пакет из KFC

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 16 мая, в Новосибирском зоопарке прошла серия показательных кормлений — в этот раз на публике кормили медведей.

По правилам показательных кормлений, еду для животных упаковывают таким образом, чтобы у зверей создавалось ощущение, что они её добывают самостоятельно.

К 15:00 зрителей пригласили к клетке с бурыми медведями, здесь еду для медведя упаковали в бумажный пакет и положили в покрышку. Другой пакет с едой подвесили на дерево.

После этого посетители отправились смотреть на гималайских медведей. В их клетке часть еды также привязали к покрышке, другую часть упаковали в пакет из KFC и спрятали внутри пня.

Фотокорреспондент НГС запечатлел кормление медведей.

Гималайские медведи ели кукурузные початки и траву

Фото: Александр Ощепков / НГС

Медведи заинтересовались необычным пакетом 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Бурым медвядям еда досталась в простом бумажном, не брендированном пакете

Фото: Александр Ощепков / НГС

Еду для медведей подвешивали и прятали

Фото: Александр Ощепков / НГС

Показательные кормления проводят в зоопарке, чтобы разнообразить жизнь животных

Фото: Александр Ощепков / НГС

В начале мая стало известно, что зоопарк заказал для медведей новый комплекс вольеров. Он будет рассчитан на бурых, гималайских и очковых. Последнего вида медведей пока в зоопарке нет.

Елена Громкова
Фото и видео Александра Ощепкова

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Новосибирский зоопаркмедведи

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Доктoр
16 май 2019 в 18:23

А почему нет ни слова о белых медведях? А особенно про двух маленьких ми-ми-мишных мидвежат? Интересно, чем их покормили? ;)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
16 май 2019 в 18:01

Мои подчиненные ЧОПа часто вижу, как обедают едой из таких пакетов.

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Директор Завода (Ржака)
16 май 2019 в 18:07

Ведро 25 острых крыльев я бы и сам поел.