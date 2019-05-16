Зоопарк накормил гималайского медведя едой в пакете из KFC

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Бурому медведю достался пакет без опознавательных знаков
В клетке с гималайскими медведями еду упаковали в пакет из KFC
Сегодня, 16 мая, в Новосибирском зоопарке прошла серия показательных кормлений — в этот раз на публике кормили медведей.
По правилам показательных кормлений, еду для животных упаковывают таким образом, чтобы у зверей создавалось ощущение, что они её добывают самостоятельно.
К 15:00 зрителей пригласили к клетке с бурыми медведями, здесь еду для медведя упаковали в бумажный пакет и положили в покрышку. Другой пакет с едой подвесили на дерево.
После этого посетители отправились смотреть на гималайских медведей. В их клетке часть еды также привязали к покрышке, другую часть упаковали в пакет из KFC и спрятали внутри пня.
Фотокорреспондент НГС запечатлел кормление медведей.
В начале мая стало известно, что зоопарк заказал для медведей новый комплекс вольеров. Он будет рассчитан на бурых, гималайских и очковых. Последнего вида медведей пока в зоопарке нет.
Елена Громкова
Фото и видео Александра Ощепкова
А почему нет ни слова о белых медведях? А особенно про двух маленьких ми-ми-мишных мидвежат? Интересно, чем их покормили? ;)
Мои подчиненные ЧОПа часто вижу, как обедают едой из таких пакетов.