«Хонда» врезалась в трамвай с пассажирами на Троллейной

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Авария заблокировала движение по рельсам и устроила серьёзную пробку
ДТП случилось сегодня около 13:00
Сегодня, 16 мая, на перекрёстке улиц Троллейной и Демьяновской в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Honda Legend врезался в трамвай — на месте аварии образовалась большая пробка. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец аварии Егор Нечаев.
«Трамвай ехал очень тихо и машина тоже, водитель трамвая сигналил водителю машины, а тот ехал прямо на трамвай. У трамвая замята была передняя часть чуть-чуть», — рассказал Егор Нечаев.
В городской ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что пока информации об аварии нет.
В конце апреля грузовик врезался в трамвай № 13 на пересечении улиц Тургенева и Гурьевской в Октябрьском районе Новосибирска — по словам очевидца, МАЗ пытался повернуть налево и не уступил трамваю.
Анастасия Нефёдова
Фото из группы Вконтакте «АСТ-54»(1), Егора Нечаева(2), Скриншот 2gis
Водитель на. таран шёл или зависал в смартфоне..Очень интересны подробности такого «пикантного» ДТП.
Простите, братья-водители, но по-моему данного хондовода следует отправить к доктору, проверять зрение и слух. Если глухому можно ездить за рулём, с ограничениями, правда, то вот трамвай не заметить - это выше моего понимания