16 мая четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
Происшествия

«Хонда» врезалась в трамвай с пассажирами на Троллейной

Авария заблокировала движение по рельсам и устроила серьёзную пробку

Поделиться

5 494
27 Обсудить

Все новости

Все новости

ДТП случилось сегодня около 13:00 

Фото: «АСТ-54» / vk.com/act54

Сегодня, 16 мая, на перекрёстке улиц Троллейной и Демьяновской в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Honda Legend врезался в трамвай — на месте аварии образовалась большая пробка. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец аварии Егор Нечаев. 

«Трамвай ехал очень тихо и машина тоже, водитель трамвая сигналил водителю машины, а тот ехал прямо на трамвай. У трамвая замята была передняя часть чуть-чуть», — рассказал Егор Нечаев. 

После аварии Honda и трамвай остались на путях

Фото: Егор Нечаев 

Из-за аварии на улице Троллейной образовалась пробка 

Фото: 2gis.ru

В городской ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что пока информации об аварии нет. 

В конце апреля грузовик врезался в трамвай № 13 на пересечении улиц Тургенева и Гурьевской в Октябрьском районе Новосибирска — по словам очевидца, МАЗ пытался повернуть налево и не уступил трамваю.

Анастасия Нефёдова 
Фото из группы Вконтакте «АСТ-54»(1), Егора Нечаева(2), Скриншот 2gis

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

ДТПобщественный транспорт

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (27)

Фото пользователя
elka
16 май 2019 в 14:07

Водитель на. таран шёл или зависал в смартфоне..Очень интересны подробности такого «пикантного» ДТП.

Хитрый лис
16 май 2019 в 14:13

Простите, братья-водители, но по-моему данного хондовода следует отправить к доктору, проверять зрение и слух. Если глухому можно ездить за рулём, с ограничениями, правда, то вот трамвай не заметить - это выше моего понимания

С левого берега
16 май 2019 в 13:58

Мне жалко трамвай он новый большой и красно-белый, как его не заметить.