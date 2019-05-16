«Хонда» врезалась в трамвай с пассажирами на Троллейной

Сегодня, 16 мая, на перекрёстке улиц Троллейной и Демьяновской в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Honda Legend врезался в трамвай — на месте аварии образовалась большая пробка. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец аварии Егор Нечаев.

«Трамвай ехал очень тихо и машина тоже, водитель трамвая сигналил водителю машины, а тот ехал прямо на трамвай. У трамвая замята была передняя часть чуть-чуть», — рассказал Егор Нечаев.