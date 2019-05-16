Семья новосибирцев отсудила 80 тысяч у хозяйки питбуля, покусавшего ребёнка на Вокзальной магистрали

Владелица собаки утверждает, что та не кусала девочку, а просто сбила её с ног

Поводом для суда стало поведение американского питбультерьера Рики





В Новосибирске суд обязал хозяйку американского питбультерьера выплатить больше 80 тысяч рублей маме покусанной девочки. Владелица собаки уверена, что её пёс не кусал ребёнка, но теперь приставы будут каждый месяц высчитывать у неё половину пенсии.







Происшествие случилось летом 25 июня 2018 года на Вокзальной магистрали, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Анна Шарова.







«Во дворе одного из домов <…> гражданка выгуливала собаку породы американский питбультерьер без намордника. Собака вырвалась с поводка, забежала на детскую площадку и покусала ребёнка 2015 года рождения. Ребёнок получил травмы: укушенную рану века правого глаза, полный вывих зуба. Ребёнок был доставлен в стационар, где ей была проведена операция», — описала происшествие и его последствие помощник прокурора.







По её информации, девочке зашили рану под общим наркозом, после этого она лечилась в больнице. В итоге у девочки на веке остался шрам,





а её мама подала в суд на хозяйку собаки. В своём иске сибирячка просила, чтобы владелица питбультерьера выплатила компенсацию морального вреда (70 тысяч рублей) и затраты на предстоящую пластическую операцию на веке (20 тысяч рублей). Также сибирячка просила взыскать с ответчика небольшие затраты на лечение и свой утраченный заработок, так как брала больничный для ухода за дочерью.





Своё заключение по этому делу дала и прокуратура Железнодорожного района. Как уточнила Анна Шарова, в целом прокуратура поддержала требования мамы ребёнка, но просила отказать ей в выплате на пластическую операцию. Эту операцию нужно будет делать позже, когда девочка подрастёт, и точная сумма предстоящих затрат пока неизвестна, пояснила помощник прокурора.







В итоге Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования частично.







«Разрешая заявленные требования, суд указал, что ответчик не приняла надлежащих мер по предотвращению возможности причинения собакой вреда другим лицам, а именно: гуляла с ней без намордника, собака находилась в общественном месте в условиях, допускающих непосредственный и близкий контакт с окружающими. Ребёнку истца причинены телесные повреждения, повлекшие для него физические и нравственные страдания. <…> Суд, учитывая малолетний возраст девочки, тяжесть травм, наличие оперативного вмешательства, необходимость длительной реабилитации ребёнка в связи с перенесённым психологическим стрессом, посчитал возможным удовлетворить требования о взыскании о морального вреда в заявленном размере 70 тысяч рублей. Однако суд не нашёл оснований для взыскания затрат на пластическую операцию, поскольку она ещё не проведена, дальнейшая тактика лечения не определена, как не определён объём вмешательства и его стоимость. Суд посчитал, что указанное требование заявлено преждевременно», — рассказала Анна Шарова.







Она добавила, что также суд взыскал с хозяйки собаки и утраченный заработок истца — 1 1 857 рублей.







По словам помощника прокурора, владелица питбультерьера в суд не пришла и его решение не оспаривала — 19 марта оно вступило в законную силу.





Хозяйка питбультерьера уверена, что Рика вообще не кусала девочку





Как пояснила корреспонденту НГС ответчик по этому делу, на заседаниях суда она не была, так как её никто туда не приглашал — уже позже по почте пришёл текст судебного решения. В целом владелица собаки не отрицает свою вину в том, что девочка получила травмы, но считает, что «ситуация перекручена», так как на самом деле Рика девочку не кусала.







По словам сибирячки, она шла гулять в сквер с собакой и была в семи метрах от детской площадки, когда собака сорвала с её руки поводок.







«Девочку она не кусала — девочку она просто сбила с ног, потому что девочка выскочила неожиданно. <…> Девочка просто упала вниз лицом — и там щебёнка. <…> Я подбежала, а собака, продолжая думать, что это игра, она бегает [рядом]. <…> Я просто видела, что ребёнок лежит вниз лицом, и просто рассечено [лицо у неё] было», — рассказала о своей позиции владелица американского питбультерьера.







Она добавила, что из-за этой ситуации сама испытала стресс, сильно переживала и даже похудела на 15 килограммов. Владелица собаки утверждает, что после происшествия ходила в больницу, в которой лежала девочка, и предлагала помощь семье ребёнка, но те твёрдо решили встретиться в суде.







После получения решения по этому делу хозяйка питбуля побывала в службе судебных приставов и узнала, что каждый месяц у неё будут удерживать половину пенсии. А это один из основных источников дохода в семье: по словам неработающей пенсионерки, она живёт на съёмной квартире с дочерью и внучкой. Зарплата дочери полностью уходит на квартиру, жить приходится на пенсию и алименты.







«Действительно, я виновата. Я не говорила, что я не виновата. Да, моя оплошность, что <…> поводок с руки [сорвался], и так получилось. <…> Я не оправдываю себя. <…> Да, виновата, но не в такой степени, в какой они меня наказали», — подчеркнула хозяйка собаки.







Ранее ещё один новосибирец отсудил 11 тысяч рублей у владельцев собаки, которая сорвалась с цепи и укусила его за левую руку: из-за раны он не мог две недели водить машину.

