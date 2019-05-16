Новые фламинго освоились в Новосибирском зоопарке и начали урчать

Видео с общительными фламинго сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова — ролик длинной около двух минут она опубликовала на своём канале на YouТube.

Красные фламинго освоились на озере в Новосибирском зоопарке — больше десятка птиц собрались в воде и устроили перекличку.

Съёмка проходила 14 мая. В ролике птицы стоят у воды и ходят по озеру, купаются и едят, а самое главное — постоянно «разговаривают». Их клёкот напоминает урчание.



«Специально сняла, когда щебетали», — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова в переписке в соцсети «ВКонтакте».