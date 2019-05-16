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Милота

Новые фламинго освоились в Новосибирском зоопарке и начали урчать

Птиц привезли в Новосибирский зоопарк недавно

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Птиц привезли в зоопарк ещё в марте, но стали показывать посетителям только в мае

Фото: Анна Новикова

Красные фламинго освоились на озере в Новосибирском зоопарке — больше десятка птиц собрались в воде и устроили перекличку.

Видео с общительными фламинго сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова — ролик длинной около двух минут она опубликовала на своём канале на YouТube.

Съёмка проходила 14 мая. В ролике птицы стоят у воды и ходят по озеру, купаются и едят, а самое главное — постоянно «разговаривают». Их клёкот напоминает урчание.

«Специально сняла, когда щебетали», — объяснила корреспонденту НГС Анна Новикова в переписке в соцсети «ВКонтакте».

Интенсивность окраски птиц зависит от корма

Фото: Анна Новикова

О том, что в зоопарке появились 14 кубинских фламинго, стало известно 8 мая — оказалось, что их привезли из Чехии ещё в конце марта, после этого птицы привыкали к новому месту. Проект вольеров для фламинго зоопарк заказывал в 2017 году.

Елена Громкова
Фото и видео Анны Новиковой

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Елена Громкова

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фламингоНовосибирский зоопарк

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КОММЕНТАРИИ (7)

толстый тролль
16 май 2019 в 13:53

Розовый фламинго в лучах заката...
Садовник, дальше сам!

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Цветка
16 май 2019 в 13:52

Вот у этих точно ноги от ушей растут. Хотя ушей самих не видно

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Kot_v_palto ♫
16 май 2019 в 17:07

Что-то они худые и облезлые. Зоопарк, откормите птичек и помойте.