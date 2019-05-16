Новосибирцы с собаками устроили флешмоб — они собирают бутылки и фантики на прогулках

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Акцию запустили собаководы под хэштегом #trashtagdog
Фотографии с питомцами и с собранным на прогулке мусором предлагают публиковать в соцсетях
В Новосибирске запустили новый флешмоб по сбору мусора. Любителям собак предложили собирать мусор во время прогулки.
«Недавно гуляли на полянке за домом. У меня собака малая английская борзая. Единственная полянка, если, конечно, не в лес идти, где ее можно отпустить, — это там. <…> Там не запрещено законодательством, потому что 30 метров от входа в жилое помещение соблюдено. Да и вообще мы за собой убираем. Бегал и порезал лапу о стекла. Долго мы лечились. <…> Я пошла и эти стекла собрала. А тут увидела челлендж от Лилии Першиной и решила принять участие. Прибраться там, где мы гуляем», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц флэшмоба Яна Непомнящая.
Фотографии с питомцами и с собранным на прогулке мусором в итоге предлагают размещать в соцсетях под хэштегом #trashtagdog.
В конце марта новосибирцы собрали шесть грузовиков сортируемого мусора.
Александра Бруня
Фото предоставлено Яной Непомящей (1), instagram.com (2)
какашки бы убирали за своими питомцами вот бы крутой флешмоб получился! как вам идея а? а еще флешмоб каждой собаке по короткому поводку и наморднику! я ради такого даже собаку заведу... стафа! нет два стафа!