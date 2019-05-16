Новосибирцы с собаками устроили флешмоб — они собирают бутылки и фантики на прогулках

В Новосибирске запустили новый флешмоб по сбору мусора. Любителям собак предложили собирать мусор во время прогулки.



«Недавно гуляли на полянке за домом. У меня собака малая английская борзая. Единственная полянка, если, конечно, не в лес идти, где ее можно отпустить, — это там. <…> Там не запрещено законодательством, потому что 30 метров от входа в жилое помещение соблюдено. Да и вообще мы за собой убираем. Бегал и порезал лапу о стекла. Долго мы лечились. <…> Я пошла и эти стекла собрала. А тут увидела челлендж от Лилии Першиной и решила принять участие. Прибраться там, где мы гуляем», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц флэшмоба Яна Непомнящая.

