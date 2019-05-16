16 мая четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
Город

Новосибирцы с собаками устроили флешмоб — они собирают бутылки и фантики на прогулках

Акцию запустили собаководы под хэштегом #trashtagdog

Поделиться

4 308
83 Обсудить

Все новости

Все новости

Фотографии с питомцами и с собранным на прогулке мусором предлагают публиковать в соцсетях

Фото: Яна Непомящая

В Новосибирске запустили новый флешмоб по сбору мусора. Любителям собак предложили собирать мусор во время прогулки.

«Недавно гуляли на полянке за домом. У меня собака малая английская борзая. Единственная полянка, если, конечно, не в лес идти, где ее можно отпустить, — это там. <…> Там не запрещено законодательством, потому что 30 метров от входа в жилое помещение соблюдено. Да и вообще мы за собой убираем. Бегал и порезал лапу о стекла. Долго мы лечились. <…> Я пошла и эти стекла собрала. А тут увидела челлендж от Лилии Першиной и решила принять участие. Прибраться там, где мы гуляем», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц флэшмоба Яна Непомнящая.

Фотографии с питомцами и с собранным на прогулке мусором в итоге предлагают размещать в соцсетях под хэштегом #trashtagdog.

В конце марта новосибирцы собрали шесть грузовиков сортируемого мусора.

Александра Бруня
Фото предоставлено Яной Непомящей (1), instagram.com (2)

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня

ТЕГИ

сбор мусорафлешмоб

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (83)

Фото пользователя
Грузчиk
16 май 2019 в 13:13

Ещё бы амно за своими шавками убирали

Фото пользователя
Markoвод
16 май 2019 в 13:19

какашки бы убирали за своими питомцами вот бы крутой флешмоб получился! как вам идея а? а еще флешмоб каждой собаке по короткому поводку и наморднику! я ради такого даже собаку заведу... стафа! нет два стафа!

Фото пользователя
аhsurV
16 май 2019 в 13:19

А какашки за собаками слабо убирать?