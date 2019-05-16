В Академгородке перекроют дороги ради шествия грамотных школьников

Праздничные шествия школьников в Советском районе пройдут в шестой раз





В субботу, 18 мая, в Советском районе перекроют движение на дорогах по улице Ильича и Морскому проспекту. Водителям необходимо будет искать объезд с 9:00 до 13:00 из-за праздничного шествия колонн школьников в честь Дня славянской письменности и культуры. Колонна стартует в 11:00.





Дороги будут перекрыты с 9:00 до 13:00





«От гостиницы "Золотая долина" (ул. Ильича, 10) до Дома ученых СО РАН. Возле ДК "Академия" жюри оценит оформление и сплоченность колонн, чтобы объявить победителей этого года», —сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.







До конца мероприятия дороги будут перекрыты «большегрузной техникой».

