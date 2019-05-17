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eur 72.37
Дороги и транспорт

Улицу Кирова перекроют на целый день ради бегунов

НГС публикует карту перекрытий улиц в центре Новосибирска на воскресенье, 19 мая

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Улица Кирова и Октябрьская магистраль будут перекрыты с 9:00 до 18:00 в воскресенье

Фото: Александр Ощепков / НГС

В воскресенье, 19 мая, в Новосибирске пройдёт полумарафон «Забег» — в воскресенье ради атлетов перекроют на весь день улицу Кирова и Октябрьскую магистраль, а также ограничат проезд по улицам Сакко и Ванцетти, Шевченко, Коммунистической.

Движение транспорта ограничат с 9:00 до 18:00 воскресенья — НГС подготовил полную карту перекрытий дорог.

Также изменятся маршруты общественного транспорта — автобусы, троллейбусы и маршрутки пойдут по Большевистской.

Автобусные маршруты:

  •  № 5 — Октябрьский мост, Большевистская, Красный проспект, далее — по действующей схеме;
  •  № 18, 75, 97, 98 — Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, далее — по действующим схемам.

Маршрутные такси:

  •  № 8, 44а, 45 — Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, далее — по действующим схемам;
  •  № 16 — Кирова, Восход, Большевистская, о. п. «Автовокзал» (конечный остановочный пункт);
  •  № 44 — Вокзальная магистраль, Красный проспект, Большевистская, Восход, Кирова, далее — по действующей схеме.

Троллейбусные маршруты:

  • № 5, 10 — Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, далее — по действующим схемам.

Накануне в мэрии сообщили, что часть улицы Фрунзе скоро закроют на месяц: дорогу перекроют из-за капитального ремонта теплотрассы.

Дарья Януш
Фото Александр Ощепков
Схема «Яндекс»

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Дарья Януш

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Перекрытие дорогпробки в Нвоосибирске

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КОММЕНТАРИИ (2)

Джек
17 май 2019 в 08:43

Я думал дно это версия сайта для ПК, но нет, самое дно это мобильная версия. Все зависает, страница гуляет по браузеру, реклама мешает прокручивать. Непонятно, как вы вообще тестировали это овно.

Мэр города Новосибирска
17 май 2019 в 08:45

Очередной забег яжперекрытьготов дятлов?