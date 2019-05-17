Улицу Кирова перекроют на целый день ради бегунов

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НГС публикует карту перекрытий улиц в центре Новосибирска на воскресенье, 19 мая
Улица Кирова и Октябрьская магистраль будут перекрыты с 9:00 до 18:00 в воскресенье
В воскресенье, 19 мая, в Новосибирске пройдёт полумарафон «Забег» — в воскресенье ради атлетов перекроют на весь день улицу Кирова и Октябрьскую магистраль, а также ограничат проезд по улицам Сакко и Ванцетти, Шевченко, Коммунистической.
Движение транспорта ограничат с 9:00 до 18:00 воскресенья — НГС подготовил полную карту перекрытий дорог.
Также изменятся маршруты общественного транспорта — автобусы, троллейбусы и маршрутки пойдут по Большевистской.
Автобусные маршруты:
Маршрутные такси:
Троллейбусные маршруты:
Накануне в мэрии сообщили, что часть улицы Фрунзе скоро закроют на месяц: дорогу перекроют из-за капитального ремонта теплотрассы.
Дарья Януш
Фото Александр Ощепков
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Я думал дно это версия сайта для ПК, но нет, самое дно это мобильная версия. Все зависает, страница гуляет по браузеру, реклама мешает прокручивать. Непонятно, как вы вообще тестировали это овно.