Видео: новосибирец забросил шайбу в борьбе за Кубок Стэнли

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Сегодня «Сент-Луис Блюз» провёл третий матч против «Сан Хосе Шаркс»
Тарасенко забросил шайбу во втором периоде
Сегодня, 16 мая, во время матча в Национальной хоккейной лиге новосибирец Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу за серию плей-офф в этом сезоне.
«Сент-Луис Блюз», за который выступает Тарасенко, закончил третий матч третьего раунда плей-офф, проиграв команде «Сан Хосе Шаркс». Игра закончилась со счётом 4:5, счёт в серии стал 1:2.
Тарасенко отличился во время второго периода. Он забросил шайбу на 25-й минуте игры и сократил разрыв в счёте между командами. Его гол стал вторым для «Сент-Луиса», «Сан Хосе» к этому времени забросил уже три шайбы.
Для Владимира Тарасенко шайба стала шестой в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, а за всю карьеру в плей-офф НХЛ она принесла ему 40-е очко.
Команда Владимира Тарасенко прошла в третий раунд плей-офф 8 мая, победив «Даллас Старз».
Елена Громкова
Видео и скриншот nhl.com/video
НГС вы решили переломить своих читателей через колено своим новым дизайном? Где реакция на просьбы сначала недели вернуть старый дизайн сайта, где диалог с аудиторией?
По теме материала. Мне все равно кто там и как и откуда играет потешая американскую публику. У нас есть своя команда и неплохая лига.
Да всем пофиг на его достижения в НХЛе, все смотрят ЧМ-2019 и болеют за наших (хоть и НХЛовцев), потому как они носят вклад в наш Российский хоккей.
А Тарас обычный легионер, который работает на себя и тратит денежки на себя, какой его вклад и какая его польза для нашего Города?
Не думаю что в странах ЕС пишут про своих легионеров как они играют в Сибири. Они даже не знают где Новосибирск находится, так же как и мы не знаем где находится Денвер, за который играет Вова.