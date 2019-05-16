Видео: новосибирец забросил шайбу в борьбе за Кубок Стэнли

Сегодня, 16 мая, во время матча в Национальной хоккейной лиге новосибирец Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу за серию плей-офф в этом сезоне.

«Сент-Луис Блюз», за который выступает Тарасенко, закончил третий матч третьего раунда плей-офф, проиграв команде «Сан Хосе Шаркс». Игра закончилась со счётом 4:5, счёт в серии стал 1:2.

Тарасенко отличился во время второго периода. Он забросил шайбу на 25-й минуте игры и сократил разрыв в счёте между командами. Его гол стал вторым для «Сент-Луиса», «Сан Хосе» к этому времени забросил уже три шайбы.