16 мая четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
Спорт

Видео: новосибирец забросил шайбу в борьбе за Кубок Стэнли

Сегодня «Сент-Луис Блюз» провёл третий матч против «Сан Хосе Шаркс»

Поделиться

4 016
14 Обсудить

Все новости

Все новости

Тарасенко забросил шайбу во втором периоде 

Фото: nhl.com/video

Сегодня, 16 мая, во время матча в Национальной хоккейной лиге новосибирец Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу за серию плей-офф в этом сезоне.

«Сент-Луис Блюз», за который выступает Тарасенко, закончил третий матч третьего раунда плей-офф, проиграв команде «Сан Хосе Шаркс». Игра закончилась со счётом 4:5, счёт в серии стал 1:2.

Тарасенко отличился во время второго периода. Он забросил шайбу на 25-й минуте игры и сократил разрыв в счёте между командами. Его гол стал вторым для «Сент-Луиса», «Сан Хосе» к этому времени забросил уже три шайбы.

Для Владимира Тарасенко шайба стала шестой в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, а за всю карьеру в плей-офф НХЛ она принесла ему 40-е очко.

Команда Владимира Тарасенко прошла в третий раунд плей-офф 8 мая, победив «Даллас Старз».

Елена Громкова
Видео и скриншот nhl.com/video

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (14)

С левого берега
16 май 2019 в 11:23

НГС вы решили переломить своих читателей через колено своим новым дизайном? Где реакция на просьбы сначала недели вернуть старый дизайн сайта, где диалог с аудиторией?
По теме материала. Мне все равно кто там и как и откуда играет потешая американскую публику. У нас есть своя команда и неплохая лига.

Изя
16 май 2019 в 11:40

Да всем пофиг на его достижения в НХЛе, все смотрят ЧМ-2019 и болеют за наших (хоть и НХЛовцев), потому как они носят вклад в наш Российский хоккей.
А Тарас обычный легионер, который работает на себя и тратит денежки на себя, какой его вклад и какая его польза для нашего Города?
Не думаю что в странах ЕС пишут про своих легионеров как они играют в Сибири. Они даже не знают где Новосибирск находится, так же как и мы не знаем где находится Денвер, за который играет Вова.

Фото пользователя
Роман (СуперТуз)
16 май 2019 в 11:24

Уважаю Людей которые уехали в Нормальные Страны. Значит они что-то да умеют.