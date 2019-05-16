Пассажиру с сигаретой, который избил экипаж самолета, на год запретят летать «Аэрофлотом»

В авиакомпании заявили, что во время драки бортпроводнику сломали ногу

Аэрофлот намерен внести дебошира в «чёрный список» на год
Аэрофлот намерен внести дебошира в «чёрный список» на год


Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала инцидент с дракой, которую пассажир устроил во время посадки на борт самолёта из Новосибирска до Москвы.


«На рейсе "Аэрофлота" SU1307, следовавшем из Новосибирска в Москву, 14 мая 2019 года произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением одного из пассажиров. 


Поднявшись на борт воздушного судна с внешними признаками алкогольного опьянения, мужчина нарушил правила поведения пассажира на борту воздушного судна "Аэрофлота": оттолкнул бортпроводника и авиатехника, пытался проникнуть в кабину пилотов.


После этого мужчина устроил драку с пассажирами и прибывшими сотрудниками полиции для снятия дебошира с рейса. В результате инцидента старшему бортпроводнику нанесены телесные повреждения в виде перелома ноги. Задержка вылета составила около 20 минут», — описали ситуацию в компании.


Об этой ситуации стало известно накануне, 15 мая. По информации телеграм-канала Baza, дебоширом оказался Максим Пашнин, который поднимался на борт с сигаретой и устроил потасовку после замечания стюардессы. В МВД после уточнили, что задержанный — житель Челябинской области.


Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении пассажира — по 213 УК РФ «Хулиганство» и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».


«По данному инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании и работникам авиакомпании.


После привлечения пассажира к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ он будет в установленном порядке включен в «черный список» авиадебоширов,


которым, согласно действующему российскому законодательству, авиакомпания имеет право отказать в дальнейших перевозках в течение года», — заявили в «Аэрофлоте».


Также накануне МВД публиковало ролик с задержанием дебошира.



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