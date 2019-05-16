ГИБДД объявила охоту на новосибирцев, которые перебегают дорогу в неположенных местах

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В городе начинается профилактическая акция «Пешеход»
Профилактическая акция будет продолжаться 10 дней
Новосибирские автоинспекторы объявили о том, что в ближайшие полторы недели будут усиленно ловить нарушителей правил дорожного движения на пешеходных переходах.
«С сегодняшнего дня стартует профилактическое мероприятие "Пешеход"», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Она пояснила, что во время этой акции сотрудники ГИБДД будут обращать пристальное внимание на водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебрах». Также в центре внимания окажутся пешеходы, которые переходят дорогу в неположенных местах.
Профилактические рейды продлятся до конца следующей недели — 26 мая, уточнила Анна Варновская.
Она добавила, что эту акцию автоинспекторы решили провести, потому что в городе выросло количество ДТП с пешеходами.
Одно из них случилось днём 14 мая на улице Мичурина: водитель «Хонды Цивик» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова
Такая "акция" должна бы проводиться ежедневно круглый год. Но... По велению властителя страны, сократили количество полевых гайцев донельзя, и осталось только малое количество, которого только на иногдашние акции по патрулированию отдельных улиц и перекрестков(((
Усиленно ловить нарушителей правил дорожного движения на пешеходных переходах это должно быть не очередной акцией (когда петух клюнет), а повседневной работой сотрудников ГИБДД.
Всё-таки главные борцы с перебегунами- это сами водители... Тут проходит естественный отбор- те кто часто перебегают, долго не живут. А с безумными пешеходами бороться бесполезно- если они за свою жизнь и здоровье не боятся, то и 500 рублей гипотетического штрафа их не напугают.
Но ведь есть простой бесплатный способ заставить пешеходов соблюдать правила. Нужно 1. Снять с них презумцию невиновности. Если авария произошла по вине пешехода, то именно он признается виноватым и именно на него возлагается обязанность по ремонту пострадавшего авто, а с водителя снимается всякая ответственность. 2. Тех пешеходов, которые пострадали по своей вине, но не избавили общество от дальнейшего их содержания и не возместили причененный ущерб, внести в базу на принудительную транспанталогию. Месяцев 5-6 и наши пешеходы станут самыми законопуслушными в мире. Ну и число неадекватов снизится.
ПыСы Если что - я не только водитель, я и пешеход.