ГИБДД объявила охоту на новосибирцев, которые перебегают дорогу в неположенных местах

Новосибирские автоинспекторы объявили о том, что в ближайшие полторы недели будут усиленно ловить нарушителей правил дорожного движения на пешеходных переходах.

«С сегодняшнего дня стартует профилактическое мероприятие "Пешеход"», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Она пояснила, что во время этой акции сотрудники ГИБДД будут обращать пристальное внимание на водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебрах». Также в центре внимания окажутся пешеходы, которые переходят дорогу в неположенных местах.