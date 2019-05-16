Утренняя зарядка: пассажирам пришлось толкать троллейбус на Сухом логу

Видео с этой сценой появилось в соцсети

Несколько мужчин подтолкнули троллейбус, а после зашли в салон и вместе с остальными пассажирами поехали дальше





Очевидец снял на видео, как несколько пассажиров толкают троллейбус № 13 через перекрёсток в Калининском районе Новосибирска.







Видеоролик, снятый в микрорайоне «Сухой лог», появился сегодня утром, 16 мая, в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».







В диспетчерской МКП «Горэлектротранспорт» сообщили, что ничего не знают об этом случае. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, что случилось с троллейбусом и почему пассажирам понадобилось его толкать.











В апреле новосибирцам пришлось толкать троллейбус на улице Трикотажной. В мэрии пояснили, что пассажиры делали это по собственной инициативе. А буквально неделю назад похожий случай произошёл на Восходе, только там пассажиры толкали трамвай.