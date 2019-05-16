У кого больше: начальники новосибирских приставов отчитались о миллионных доходах

Глава УФССП Эдуард Бабков и его заместители рассказали, сколько они зарабатывают

Эдуард Бабков исполняет обязанности главы УФССП по Новосибирской области с конца 2018 года





Руководство Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области отчиталось о своих доходах за 2018 год: глава ведомства Эдуард Бабков задекларировал больше миллиона рублей.







Как следует из документа, появившегося на сайте УФССП, и.о. руководителя Управления — главного судебного пристава Новосибирской области Эдуард Бабков за прошлый год получил доход в размере 1,11 миллиона рублей. На тот момент Бабков занимал должность заместителя главы управления — возглавил ведомство он только в конце декабря 2018 года. По сравнению с 2017 годом доход пристава несколько сократился: ранее он был на уровне 1,22 миллиона рублей.







В списке имущества Эдуарда Бабкова нет никакого транспорта, зато есть квартира площадью 84,8 квадратных метра — она, как указано в документе, находится «в общей совместной собственности». Супруга главы управления задекларировала годовой доход в размере 150 690 рублей, у неё есть садовый участок, две квартиры (60,7 и 84,9 кв. м), гараж и «Тойота Камри» 2007 года выпуска.







Из заместителей Эдуарда Бабкова самый большой годовой доход задекларировала Светлана Иванова — 2,17 миллиона рублей. Другие заместители — Светлана Оплачко, Фёдор Плесовских и Анатолий Лебединский — получили за год 1,1 миллиона, 1,4 миллиона и 1,68 миллиона рублей соответственно.





До этого свои доходы раскрыли депутаты Госдумы и сенаторы от Новосибирской области, депутаты регионального Заксобрания, руководство следственного управления и работники прокуратур, в том числе новый прокурор области Яков Хорошев.

