Россия уничтожила Италию на ЧМ по хоккею, забросив в их ворота 10 шайб

Сборная России 15 мая провела в Братиславе свой четвёртый матч на чемпионате мира по хоккею и просто уничтожила сборную Италии.



Первую шайбу россияне забросили уже на 31-й секунде. Счёт открыл Никита Зайцев. На девятой минуте отличился Динар Хафизуллин, реализовавший момент, который для него создали Гусев с Кучеровым.



Пару моментов позже создали и итальянцы, но до заброшенной шайбы дело не дошло. А вот россияне под конец первого периода с разницей в три минуты забросили ещё две шайбы. На свой счёт их записали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

