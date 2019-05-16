Россия уничтожила Италию на ЧМ по хоккею, забросив в их ворота 10 шайб

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Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной
Первую шайбу россияне забросили уже на 31-й секунде
Сборная России 15 мая провела в Братиславе свой четвёртый матч на чемпионате мира по хоккею и просто уничтожила сборную Италии.
Первую шайбу россияне забросили уже на 31-й секунде. Счёт открыл Никита Зайцев. На девятой минуте отличился Динар Хафизуллин, реализовавший момент, который для него создали Гусев с Кучеровым.
Пару моментов позже создали и итальянцы, но до заброшенной шайбы дело не дошло. А вот россияне под конец первого периода с разницей в три минуты забросили ещё две шайбы. На свой счёт их записали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Первая шайба матча:
«Пустовали» ворота итальянцев лишь до первой минуты второго игрового отрезка, пока Кузнецов не оформил дубль. Через шесть минут преимущество россиян закрепил Илья Ковальчук. На 34-й минуте Евгений Дадонов реализовал большинство, а три минуты спустя россияне остались в меньшинстве. Но даже в этой ситуации шайба залетела в ворота сборной Италии. Гол Михаила Григоренко.
После второго периода счёт был уже 8:0!
Шикарный гол Ковальчука:
Ещё две шайбы россияне забросили в третьем. С разницей в минуту шайбы забросили Никита Кучеров и Евгений Дадонов.
Эта победа стала для россиян самой крупной в истории. До этого самыми результативными были матчи с Великобританией (1994 год) — 12:3 и три матча по 10:1, в том числе один с Италией на ЧМ-2017.
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Свой первый матч россияне провели против норвежцев, разгромив их команду со счетом 5:2. Потом со счётом 5:0 обыграла сборную Австрии и со счётом 3:0 разбила сборную Чехии.
Финал турнира состоится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.
Фото: hockey / Vk.com
Видео: IIHFHockey / twitter.com; StevenEllisTHN / Twitter.com
Это просто как тренеровка была... Итальянцы не умеют играть в хоккей также как и Русские в футбол...