Спортсменка отшвырнула детский самокат с дорожки — родители ребенка поцарапали ей руки

Сибирячка написала заявление в полицию

Спортсменка утверждает, что после перепалки на стадионе у неё остались раны на обеих руках
Спортсменка утверждает, что после перепалки на стадионе у неё остались раны на обеих руках

Сибирячка Юлия Овсянникова рассказала об инциденте, который произошёл с ней вечером 15 мая на стадионе «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска — несколько мужчин преградили ей дорогу после того, как спортсменка отбросила с дорожки самокат ребёнка одного из них, чтобы спокойно пробежать нужную дистанцию.


Юлия Овсянникова профессионально занимается лёгкой атлетикой и часто тренируется на стадионе «Сибсельмаш» на Пархоменко, рассказала женщина НГС.


«Я приехала на очередную тренировку, сделала разминку и собралась приступать к своей основной работе: мне нужно было пробежать три отрезка через определённое количество минут отдыха. Я увидела, что [на том месте], где я побегу, на финише стоят мужчины. И я подошла к ним, обратилась вежливо, чтобы они отошли. Они без проблем, спокойно отошли. Потом я увидела фишки, которые на дорожках стояли, — их тоже руками на траву убрала. Как бы дорожку очистила, никого нет — пошла бежать. Значит, бегу, с виража выбегаю, и тут на дорожках оказались два ребёнка примерно четырёх лет. Один на велосипеде, другой — на самокате. Я пробежала свой отрезок, вернулась и думаю: "Сейчас скажу родителям, чтобы убрали детей, потому что сейчас проходит тренировка, и это небезопасно". В итоге возвращаюсь и вижу, что детей нет, но ребёнок оставил самокат посреди дорожки», — рассказала Юлия корреспонденту НГС.


По словам сибирячки, после того, как она увидела детский самокат, она громко спросила стоящих неподалёку родителей: «Чей самокат?», но ответа не дождалась. 


«Я его (самокат. — Прим.ред.) взяла в руки, сделала два шага, чтобы он не сильно далеко летел, и отбросила его в сторону. 


И тут родители услышали, увидели, обматерили меня. Я, если честно, была на эмоциях и тоже отвечала, потому что уже не выдержала. В итоге мы так покричали друг на друга, и я пошла дальше работу свою выполнять», — отметила спортсменка. 


После Юлия немного отдохнула и по плану побежала следующие 200 метров. По словам спортсменки, она должна была финишировать там, где стояли мужчины, с которыми у них случился небольшой конфликт.


«Я выбегаю из-за поворота и вижу такую картину: все эти мужчины выстроились в ряд, 6–7 человек. У одного в руках — велосипед, у другого — самокат. И тот, у которого был самокат, он прям воинственно на меня смотрит. А я бегу на скорости, потому что мне нужно быстро пробежать мой отрезок. Я взрослый человек, передо мной взрослые люди, я не ожидала, что они не планировали расходиться. Я была уверена, что они расступятся, но такого не случилось. В итоге не успела сильно затормозить, налетела на них. И вот этот дядька с самокатом — он прямо вперёд на меня выставил его, соответственно, силу удара увеличил в мою сторону», — считает сибирячка. 


Во время удара женщина получила травмы обеих рук. По её словам, на левой руке появился небольшой синяк, а на правой — глубокая ссадина. 


После этого Юлия Овсянникова по ее словам, снова вступила в словесную перепалку и вызвала полицейских. 


«Полиция приехала где-то через час. Этот мужчина хотел уйти, но я ему не разрешила. В итоге дождались полицию, я написала заявление. И они все (полиция. — Прим. ред.) ушли вместе с этим дядей. Мне сказали, что мне позвонит либо следователь, либо участковый», — добавила Юлия.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в отдел полиции «Ленинский» поступило заявление от женщины, у которой случился конфликт с мужчиной на стадионе «Сибсельмаш». По информации полиции, во время инцидента никто не пострадал. 


«Проводится проверка по данному факту», — добавили в областной полиции.


Недавно НГС писал ещё об одной драке: её устроил известный авиадебошир Антон Заблотский во дворе дома на улице Линейной. Причиной конфликта стала собака, которая не понравилась авиадебоширу и его жене. 

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