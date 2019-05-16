СК возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении пьяного дебошира, избившего пилота

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Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и в оскорблении полицейского
Буйный пассажир оказался пьяным, на него возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении пассажира авиарейса Новосибирск — Москва, спровоцировавшего конфликт с дракой на борту самолёта. Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и в оскорблении полицейского в аэропорту Толмачёво.
«Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он подозревается в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). По данным следствия, 14 мая 2019 года около 09:40 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, <...> грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, последний нанёс удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику. Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов», — сообщили в СК Западно-Сибирского СУТ.
Ранее в МВД сообщали о том, что в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
«В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, следователями Западно-Сибирского СУТ СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
В начале мая другой новосибирский авиадебошир Антон Заблотский отметился в новой драке — во дворе на улице Линейной.
Виктория Брылёва
Скриншот видео Мвд.рф.
Реальный срок надо ему дать. Пусть посидит на зоне года 3-4, подумает.