СК возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении пьяного дебошира, избившего пилота

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении пассажира авиарейса Новосибирск — Москва, спровоцировавшего конфликт с дракой на борту самолёта. Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и в оскорблении полицейского в аэропорту Толмачёво.



«Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он подозревается в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). По данным следствия, 14 мая 2019 года около 09:40 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, <...> грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, последний нанёс удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику. Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов», — сообщили в СК Западно-Сибирского СУТ.